Es gibt mal wieder Babynews aus Hollywood: Schauspiel-Star Jonah Hill wid angeblich zum ersten Mal Vater. Das behaupten zumindest zahlreiche US-Medien. Der Grund: Jonahs Lebensgefährtin wurde mit Babybauch gesichtet!

Die beiden sollen seit 2022 ein Paar sein.

Paparazzi-Fotos enthüllen: Jonah Hill wird Papa

Die Gerüchteküche in Hollywood brodelt! Denn die Lebensgefährtin von Jonah Hill – Olivia Millar – traf diese Woche auf Paparazzi. Die Vintage-Store-Besitzerin wurde in Kalifornien abgelichtet; und unter ihrem Jeans-Overall war ein vermeintlicher Babybauch zu sehen.

Olivia wurde erstmals im Herbst 2022 an der Seite von Jonah Hill gesichtet. Paparazzi fotografierten das Paar dann vor zwei Monaten auch schon nach einem Besuch in einem Kindergeschäft. Und ganz neugierige Nasen entdeckten bei den aktuellen Paparazzi-Fotos auch einen verdächtigen Ring an ihrem Finger. Sind die beiden also vielleicht sogar schon verlobt?

Keine offizielle Bestätigung

Offiziell bestätigt ist jedenfalls noch nichts. Aber das verwundert wohl auch nur die wenigsten. Schließlich zog sich Jonah Hill zuletzt ziemlich drastisch aus der Öffentlichkeit zurück. Zwar ist er immer noch in Film- und Fernsehprojekten zu sehen, Rote Teppiche und Pressearbeit vermeidet der 39-Jährige jedoch mittlerweile so gut es geht.

Warum, enthüllte er in einem offenen Brief im Sommer 2022: Denn durch die Arbeit an seiner Mental-Health-Dokumentation „Stutz“ erkannte er, welche enorme Belastung diese Seite des Ruhms für ihn war. „Durch diese Reise der Selbstentdeckung innerhalb des Films bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich fast 20 Jahre damit verbracht habe, Angstattacken zu erleben, die sich durch Medienauftritte und öffentlichkeitswirksame Ereignisse verschlimmern“, so Hill. „Ihr werdet mich also nicht sehen, wie ich für diesen Film oder einen meiner kommenden Filme werbe, während ich diesen wichtigen Schritt mache, um mich zu schützen. Wenn ich mich selbst kränker machen würde, indem ich für den Film werbe, wäre ich mir selbst und dem Film gegenüber nicht ehrlich.“ Ob Hill sich also öffentlich zu den Gerüchten oder die baldigen Vaterfreuden äußern wird, bleibt abzuwarten.