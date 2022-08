In seinem Podcast „I Am All in with Scott Patterson“ erzählt der Schauspieler, er habe sich während einer „Gilmore Girls“-Episode besonders unwohl gefühlt. In einer Folge soll man ihn nämlich durchgehend auf sein Hinterteil reduziert haben.

Selbst dann, als die Kameras nichts mehr aufgenommen hatten.

Scott Patterson fühlte sich in einer „Gilmore Girls“-Folge wie ein Objekt

In der Serie spielte der Schauspieler den Diner-Besitzer Luke Danes. Doch er soll sich beim Dreh nicht immer so wohlgefühlt haben, wie er jetzt in einer Podcast-Folge erzählt. Besonders eine Serien-Folge ist ihm negativ in der Erinnerung geblieben. Dabei handelt es sich um Folge 19 in Staffel 3: „Eine wilde Nacht“. In der Episode diskutieren die Charaktere Lorelai und Sookie ausführlich über das Hinterteil seiner Figur, nachdem Sookie dieses aus Versehen gestreift hatte. „Jemandes Körperteil zu einem Objekt zu machen – das war verstörend“, sagte Patterson den Co-Moderatorinnen Amy Sugarman und Danielle Romo.

„Mir wurde klar, dass das nicht in Ordnung war, und ich habe mich dabei überhaupt nicht wohlgefühlt. Es war mir sogar richtig peinlich“, sagte Patterson. Seine Figur protestiert in der Folge zwar gegen die Aussagen, indem er sie als „geschmacklos“ bezeichnet. Aber es ließ ihn einfach nicht los. „Es ist ärgerlich, weil man wie ein Objekt behandelt wird. Es ist verstörend und ekelhaft, und ich musste das während der gesamten Szene und vieler Takes ertragen“, sagte er. „Es ging nur um den Hintern, den Hintern, den Hintern, den Hintern“.

„Es ging nur um den Hintern, den Hintern, den Hintern“

Doch nachdem die Kameras abgeschaltet waren, sollen die Kommentare über seinen Po nicht aufgehört haben. „Wenn wir nicht gefilmt haben, haben wir uns hingesetzt – die Leute haben immer noch über den Hintern, den Hintern, den Hintern gesprochen“, fügte er hinzu. Für ihn spiegelt die Szene zudem die Vorstellungen der Serienmacher über seine Rolle wider. Denn laut ihm demütigten sie die Figur, indem sie ihr damit die Würde nahmen. Und das verärgerte ihn.

Auch während der Proben habe er sich unwohl gefühlt. Doch er habe nie etwas gesagt und das frustrierte ihn noch mehr. „Aber wisst ihr, ich hatte diesen Job und wollte keine Wellen schlagen und all das“, sagte Scott seinen Co-Moderatorinnen. „Ich fühlte mich unglaublich klein. Ich konnte es kaum erwarten, dass dieser Tag vorbei war“, so Scott.