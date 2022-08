Vor knapp einer Woche gaben Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bekannt, dass sie ein Kind erwarten. Einige Fans vermuten jetzt jedoch, dass der Sänger gar nicht der Vater des Kindes ist. Denn Laura soll während ihrer On-off-Beziehung mit Pietro immer wieder mit Jonathan Steinig angebandelt haben.

Das möchte Pietro so nicht unkommentiert stehen lassen.

Pietro Lombardi äußert sich zu Gerücht

Der DSDS-Juror und Laura kriegen zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Das verkündeten die beiden vor knapp einer Woche über ihre Instagram-Kanäle. Vieler ihrer Fans sind überwältigt und freuen sich für das Paar. Andere jedoch sind skeptisch. Denn sie denken, dass Pietro gar nicht der Vater des Kindes sei. Der Grund: Laura Maria Rypa soll während ihrer On-off-Beziehung immer wieder etwas mit Jonathan Steinig gehabt haben. Der knappe Zeitablauf sorgt bei den Skeptikern für Spekulationen rund um den „wahren“ Vater von Laura Maria Rypas Baby.

Dazu äußert sich nun der ehemalige DSDS-Gewinner. „Ich muss echt manchmal darüber lachen“, sagte er gegenüber RTL. Die Gerüchte seien laut Pietro nicht ernstzunehmen. „Viele denken ja, dass wir erst wieder zusammengekommen sind, als es öffentlich wurde. Es ist schon viel, viel früher gewesen. Ich rede da von über einem halben Jahr“, so der 30-Jährige.

Jonathan Steinig zu den Gerüchten

Ex-Freund und Influencer Jonathan Steinig sieht die ganze Sache nicht ganz so gelassen wie der Sänger. In seiner Instagram-Story richtete er sich an seine Follower und kommentierte die Gerüchte, dass auch er für eine Vaterschaft infrage kommen könnte. „An alle Hobby-Detektive da draußen: Ich kann selber rechnen, danke“, sagte er. „Ich muss ein paar wichtige Dinge klären und meinen Kopf sortieren“, so der ehemalige „Bachelorette“-Kandidat.

Diese Aussagen sorgen für noch mehr Verwirrung bei den Fans. Doch für Pietro scheint offenbar ganz klar zu sein, dass er der Vater des Kindes ist.