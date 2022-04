Oscarpreisträger Cuba Gooding Jr. muss sich gerade vor Gericht verantworten. Mehrere Frauen werfen dem Schauspieler sexuelle Belästigung und Missbrauch vor. In einem der Anklagepunkte hat sich der 54-Jährige jetzt als schuldig bekannt.

Die Vorwürfe gerieten bereits vor langer Zeit an die Öffentlichkeit, ein Prozess wurde aber immer wieder verschoben.

Cuba Gooding Jr. wegen sexuellem Missbrauch vor Gericht

Drei Jahre ist es her, dass mehrere Frauen Anklage gegen Hollywoodstar Cuba Gooding Jr. erhoben haben. Der Vorwurf: der Schauspieler habe sie in unterschiedlichen Nachtlokalen in New York sexuell belästigt. Eine 29-Jährige sagte etwa bei der Polizei aus, dass Gooding sie ohne ihre Zustimmung in einer Bar berührt habe, indem er ungefragt ihre „Brüste quetschte“. Daraufhin wurde der Schauspieler festgenommen.

Kurze Zeit später haben sich auch noch zwei weitere Frauen gemeldet. Auch sie soll der Oscarpreisträger angefasst und belästigt haben. Einer Kellnerin habe er offenbar in den Po gekniffen, nachdem er davor sexuell anzügliche Bemerkungen von sich gelassen hatte. Eine weitere Frau soll Gooding „gewaltsam, unangemessen berührt“ haben.

Doch es verging eine ganze Weile, bis die Fälle vor Gericht kamen. Denn die Anwälte von Gooding haben alles versucht, um einen Prozess hinauszuzögern und die Anklagepunkte zu reduzieren oder abzuweisen – dann kam auch noch die Pandemie dazwischen. Jetzt musste sich der 54-Jährige aber vor Gericht verantworten.

Hollywoodstar bekennt sich in einem Punkt schuldig

Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat sich der Oscarpreisträger in dem Prozess schuldig bekannt – zumindest in einem Punkt. Er gab zu, dass er eine Kellnerin 2018 in einem New Yorker Nachtclub ohne ihre Zustimmung „gewaltsam, unangemessen berührt“ habe, da er sie ungefragt küsste. „Ich entschuldige mich dafür, dass sich jemand unangemessen berührt gefühlt hat“, äußerte sich Gooding Jr. laut New York Times vor Gericht.

Wie das Urteil für den Schauspieler ausfällt, steht noch nicht fest. Dazu sollen erst noch weitere Zeuginnen und Zeugen aussagen. Laut US-Medienberichten könnte der 54-Jährige jedoch um eine Haftstrafe herumkommen. Zudem gibt es noch weiteres Verfahren gegen Gooding. Denn im Jahr 2013 soll er eine Frau vergewaltigt haben. Insgesamt werfen ihm übrigens etwa 20 Frauen sexuelles Fehlverhalten im Laufe seiner Karriere vor …