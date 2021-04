Dieses Skater-Girl verzückt gerade das Netz: Die 6-jährige Paige Tobin skatet in einem Instagram-Video mit rosa Tütü und Glitzerhelm über einen steilen Parcours.

Inzwischen hat sie auf ihrem Instagram-Account über 232.000 Follower.

Skater-Girl mit Tütü und Glitzerhelm

Paige Tobin ist gerade einmal sechs Jahre alt. Doch das hält sie nicht davon ab, über wilde Parcours zu skaten und verrückte Stunts auszuprobieren. Und das alles in einem rosa Tütü und mit Glitzerhelm. Ihre Follower sind entzückt von dem Skater-Girl und eines der zahlreichen Videos erreicht innerhalb von kürzester Zeit sogar über 1,4 Millionen Likes auf Instagram. Als Paige ihr neues Hobby entdeckt hatte, erstellten die Eltern des Mädchens eigenef Social Media-Accounts. Seitdem posten sie regelmäßig Fotos und Videos des Skater-Girls auf Instagram und Co.

Inzwischen hat der Account bereits über 232.000 Abonnenten. Und die Reaktionen auf die unglaublichen Skills des Mädchens sind sehr positiv. “So sieht eine echt mutige Prinzessin aus”, schreibt ein User in die Kommentare. Und mutig ist die Kleine wirklich! Denn wer würde sich schon trauen über Kanten zu skaten, die höher sind als man selbst? Am Ende des Videos musste ihr Vater sie sogar aus dem Parcours heben, damit sie wieder hinauskommt. Einfach nur zuckersüß!

Aufstehen und weiter skaten

Doch nicht nur die Erfolge von Paige werden auf ihrem Instagram-Account gezeigt. Denn hin und wieder sind in den Clips auch ihre ersten Versuche mit neuen Tricks zu sehen. Und natürlich funktioniert das nicht immer ganz so reibungslos. In einem der Videos stürzt die 6-Jährige bei dem Versuch eines neuen Skills. Und was macht ein echtes Skater-Girl dann? Natürlich aufstehen und weiter skaten.