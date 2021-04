Bei diesem Heiratsantrag hat William Hunn keine Kosten und Mühen gescheut. Denn er präsentierte seiner Freundin Brittney Miller gleich fünf verschiedene Verlobungsringe zur Auswahl.

Dieser dekadente Antrag geht derzeit auf Social Media viral und wurde sogar in der Morgenshow CBS This Morning thematisiert.

Heiratsantrag mit 5 Verlobungsringen

Was für ein Heiratsantrag! Diese Verlobung war wohl pompöser und luxuriöser als alles, was wir sonst so gewöhnt sind. William Hunn wollte seiner Freundin eine ganz besondere Erfahrung schenken. Zuerst lud er sie auf einen romantischen Helikopter-Flug mit einer traumhaften Aussicht ein und machte ihr dann auf dem Landeplatz einen unglaublich romantischen Heiratsantrag. Doch er hatte nicht einen, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern fünf verschiedene Verlobungsringe und ließ seine Freundin entscheiden, welchen davon sie möchte. Natürlich musste Brittney Miller zuerst “Ja” sagen. “Sie hat Ja gesagt”, schreibt der zukünftige verheiratete Mann auf Instagram. Aber für welchen der fünf Ringe hat sie sich entschieden? Wie es aussieht, dürfte es wohl der mittlere Verlobungsring geworden sein. Denn diesen streckte sie der Kamera auf einem der Instagram-Fotos entgegen.

Frühstücksfernsehen berichtet über Antrag

Dieser extravagante Heiratsantrag geht derzeit viral. Sogar die Morgenshow CBS This Morning berichtete über die Verlobung von William Hunn und Brittney Miller. “Das war sehr kreativ. Und die Tatsache, dass er sich so sehr kümmert. Für mich klingt das, nach einem guten Start für die Ehe”, sagt Moderatorin Gayle King in der Sendung.

Die zukünftige Braut kann es kaum glauben, dass ihr persönlicher Heiratsantrag derzeit in aller Munde ist. “Ich kann es nicht glauben, dass unsere Verlobung sogar auf CBS This Morning ein Thema war! Unglaublich wie viel Unterstützung wir in letzter Zeit bekommen haben. Es ist einfach großartig, dass wir unsere Reise mit so vielen Menschen teilen konnten. Ich bin wirklich sprachlos”, schreibt Brittney Miller auf Instagram.