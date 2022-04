„Bennifer“ sind verlobt, Britney ist schwanger und auch Stars wie Lindsay Lohan, Paris Hilton und Avril Lavigne sind aus der Versenkung hervorgekommen. Die 2000er sind jetzt ganz offiziell wieder back!

Warum wir das feiern, erfahrt ihr hier.

Die 2000er lassen grüßen

Gleich vorweg: das wird jetzt keine Geschichte über Hüfthosen, getönte Sonnenbrillen und Arschgeweihe. Denn dass die Gen-Z auf den Y2K Trend abfährt, wissen wir bereits. Vielmehr ist es die Tatsache, dass es sich aktuell so anfühlt, als würden wir in einer Zeitschleife festsitzen und ein Déjà-Vu nach dem anderen erleben. Warum das aber gar nicht mal so schlecht ist, gibt’s hier …

1. „Bennifer“ sind verlobt – schon wieder

Die Tatsache, dass unser liebstes Couple aus den 2000ern nicht nur wieder zueinander gefunden, sondern sich auch noch VERLOBT hat, lässt uns immer noch ein bisschen ausflippen. Kurzer Zeitsprung zurück ins Jahr 2004: Jen und Ben sind DAS Traumpaar auf jedem Red Carpet. Nach zwei Jahren Beziehung verloben sie sich sogar. Doch vor den Traualtar schaffen sie es nie.

Doch ein paar Beziehungen, Ehen und Scheidungen später, finden die beiden, die scheinbar nie wirklich den Kontakt zueinander abgebrochen haben, wieder zueinander. Die Welt steht Kopf und alle fragen sich: Schaffen sie es diesmal? Die Chancen dafür stehen gut. Denn immerhin haben die beiden in den 18 Jahren dazwischen gelernt, was es heißt, eine Beziehung in der Öffentlichkeit zu führen.

Das gibt uns nicht nur Hoffnung, dass die wahre Liebe tatsächlich existiert, sondern versprüht auch einen heftigen 2000er-Vibe, den wir sehr gerne annehmen.

2. Britney Spears ist schwanger

Auch Britney Spears ist – abgesehen von dem Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater – wieder ein Topthema! Neben ihren vielen kuriosen Instagram-Postings und der Verlobung mit Sam Asghari sind es jetzt noch weitere News aus dem Leben der Sängerin, über die alle sprechen. Denn Britney ist schwanger!

Nein, wir befinden uns weder im Jahr 2005, als ihr Sohn Sean auf die Welt gekommen ist, noch im Jahr 2006, als Jayden geboren wurde. Sondern ganz aktuell im Jahr 2022! Gemeinsam mit ihrem Verlobten erwartet die 40-Jährige jetzt ihr drittes Kind.

Was uns daran besonders freut: Britneys Baby-News sollen eine Chance für die Sängerin sein, dass sie nun endlich das Leben führen kann, das sie verdient hat. Ohne Personen, die ständig alles überwachen. Und für uns ist das ein Zeichen, dass auch gefallene Kindheitsidole ihr Happy End finden.

3. Avril Lavigne heiratet einen „Sk8er Boi“

Es war gerade mal 2002, als die Kanadierin Avril Lavigne mit „Sk8er Boi“ einen weltweiten Hit gelandet hat. Dann war sie lange nicht aus dem Rock- und Popbusiness wegzudenken! Auch ihre Ehe mit Nickelback-Frontman Chad Kroeger sorgte für Gesprächsstoff. Immerhin haben die beiden auch einen gemeinsamen Song veröffentlicht: „Let Me Go“. Und irgendwann hat sie ihn auch wirklich „gehen lassen“, denn 2015 trennten sich die beiden.

Jetzt ist Avril aber wieder back on track! Sie hat mit „Love Sux“ nicht nur ein neues Album veröffentlicht, sondern auch eine neue Liebe gefunden. Denn vor kurzer Zeit verriet sie der Öffentlichkeit, dass sie sich mit Rapper Mod Sun verlobt hat. Und wenn ihr uns fragt, geht der Musiker, der nebenbei bemerkt auch Drummer einer Punkband war, definitiv als „Sk8er Boi“ durch.

Hätten wir uns in den frühen 2000ern gewünscht, dass Avril Lavigne mit einem waschechten Punk und „Sk8er Boi“ glücklich wird? Klar! Sind wir jetzt, 20 Jahre später happy, dass es schlussendlich noch dazu gekommen ist? OHJA!

4. Lindsay Lohan bringt einen neuen Film raus

Ach wie schön waren die 2000er, in denen wir einen Highschool-Film nach dem anderen gesehen und uns über nahezu nichts Sorgen gemacht haben. Ein Fixpunkt in diesen Filmen war einfach Lindsay Lohan! Und mal ehrlich: bis heute sind Klassiker wie „Freaky Friday“, „Girls Club“ und „Bekenntnisse einer Highschool-Diva“ immer noch Top-Filme, wenn man sich einen schönen Abend machen möchte.

Doch bevor es dann langsam still um die Schauspielerin wurde, hat sie mit diversen Alkohol- und Drogeneskapaden für Schlagzeilen gesorgt. Auch eine Haftstrafe stand für Lindsay Lohan am Programm. Mittlerweile hat sich die 35-Jährige aber scheinbar wieder zurück ins Leben gekämpft und auch einen Deal mit Netflix abgeschlossen. Sie soll schon bald in der Hauptrolle einer Weihnachtskomödie auf dem Streamingportal zu sehen sein.

Ein neuer Film mit Lindsay Lohan? Das katapultiert uns sofort ca. 20 Jahre zurück und lässt uns an eine Zeit denken, in der unsere größten Sorgen waren, was wir am nächsten Tag zur Schule anziehen und wie wir unsere MP3-Player am besten transportieren.

5. Paris Hilton steht wieder vor der Kamera

In einer Zeit, in der die Kardashians so ziemlich jeden TV-Sendeplatz und Streamingdienst belegen, scheint für ein weiteres It-Girl wenig Platz zu sein. Doch Paris Hilton zeigt, wie man’s richtig macht! Der erste richtige Reality-Star ist wieder da und sorgt bei uns sofort für Nostalgie-Feeling pur. Beispiele gefällig? Paris tritt wieder als DJ auf, sie hat eine neue Doku und zusätzlich auch eine eigene Show auf Netflix.

Das lässt unser Reality-Herz sofort höher schlagen! Doch statt in „The Simple Life“ ist die 41-Jährige jetzt in ihrer Doku „This is Paris“ zu sehen und zeigt dabei Einblicke in ihr „echtes Leben“. Wem das nicht genug ist, der sollte sich vielleicht ihre eigene Kochshow auf Netflix ansehen: „Cooking with Paris“. Darin gibt sie zwar zu, dass sie „keine Köchin“ sei, aber dennoch möchte sie uns, also den Zauschauern, das Kochen beibringen …

Aber im Grunde ist es ja eigentlich vollkommen egal, was Paris Hilton macht. Wir feiern sie und ihre TV-Auftritte ohnehin total.

