Erst im Juni gaben Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bekannt, dass sie wieder ein Paar sind. Am Samstag überraschten die beiden dann ihre Fans allerdings mit einer besonderen Neuigkeit. Denn die sie bekommen Nachwuchs. Jetzt meldet sich zum ersten Mal die werdende Mama nach der Verkündung.

In ihrer Insta-Story erzählt sie, wie überwältigt sie ist.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bekommen ein Kind

Die 26-jährige Laura Maria Rypa ist ganz aus dem Häuschen. Das erzählt sie ihren Followern in ihrer jüngsten Instagram-Story. Auf der einen Seite ihre Schwangerschaft und auf der anderen die süßen Nachrichten von ihren Fans – sie kann ihr Glück kaum glauben. „Pie und ich wollten uns eigentlich zusammen bei euch bedanken, aber er ist relativ früh los“, so die Influencerin. Trotzdem wollte sie sich jetzt allein bei ihren Fans für die lieben Glückwünsche und süßen Reaktionen bedanken. „Wir sind beide froh, dass es endlich raus ist“, so die Influencerin.

Pietro meldete sich schon zu Wort

Im Gegensatz zu Laura hat sich Pietro direkt nach der Verkündung schon mit einem Video auf Instagram gemeldet. Dort betonte er, dass er ihr gemeinsames Kind „immer beschützen“ werde. Dem fügte er noch eine süße Liebeserklärung hinzu. „Ich liebe dich. Ich weiß, dass du die tollste Mama der Welt wirst„, schrieb er in seiner Insta-Story.

Auch wenn die beiden es nicht immer einfach in ihrer Vergangenheit hatten, sind sie jetzt offenbar glücklicher denn je und schweben auf Wolke Sieben. Nach der monatelangen On-off-Beziehung haben sich die beiden ihr Glück jetzt auch regelrecht verdient.