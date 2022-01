Selena Gomez hat sich wieder unter die Nadel gelegt! Der Tattoo-Artist der Sängerin postete jetzt auf Instagram ein Bild von ihr mit einem XXL-Blumenmotiv im Nacken. Und Fun Fact: Ihre BFF Cara Delevingne trägt dieselbe Tätowierung.

Die zwei Schauspielerinnen haben sich in New York ein Freundschafts-Tattoo stechen lassen.

XXL-Tattoo für Selena Gomez

Dass Selena Gomez ein bekennender Tattoo-Fan ist, ist bekannt. Bereits 16 Tatts soll die Sängerin und Schauspielerin haben. Viele davon sind klein – wie ein Pfeil, ein Kreuz oder ein Wort. Außerdem sind alle im dezenten schwarz gehalten. Nun hat Sel sich aber für ein nicht ganz so minimalistisches Motiv entschieden. So ließ sie sich tatsächlich ein riesiges Tattoo auf den Rücken stechen! Selena Gomez selbst hat noch kein Bild ihres neuen Tattoos gepostet, aber das New Yorker Tattoo Studio, bei welchem sie war, hat es getan. Seht selbst:

Von Star-Tätowierer Bang Bang hat sich die Sängerin jetzt eine rot-schwarze XXL-Rose im Watercolour-Style unter die Haut bringen lassen, die im Nacken startet und zwischen den Schulterblättern entlang verläuft. Es dürfte Sel’s erstes farbiges Tattoo sein.

Fans rätseln bereits über die Bedeutung hinter Selena Gomez‘ neuem Körperschmuck. Bisher hat sich die Sängerin aber noch nicht öffentlich dazu geäußert. Dafür machte Tattoo-Artist Bang Bang jetzt aber publik, dass sich Selena das neue Tattoo gemeinsam mit ihrer engen Freundin Cara Delevingne hat stechen lassen.

Freundschafts-Tattoo mit Cara Delevingne

Das Model trägt die besagte Watercolour-Rose allerdings nicht wie Sel im Nacken, sondern auf den Rippen. Das Model dürfte also durchaus schmerzbefreit sein, denn diese Position ist besonders schmerzhaft.

Der Tattoo-Artist hatte jedenfalls Spaß dabei, die zwei Berühmtheiten zu modifizieren. Auf Insta schreibt er: „Es hat mir so viel Spaß gemacht, diese Tattoos zu machen – danke, dass du mir immer vertraut hast, Cara! Und übrigens: Ich habe ihnen (Sel und Cara) bis zum Schluss nicht gesagt, dass dies meine ersten Aquarell-Tattoos überhaupt waren.“ Ganz schön frech! 😀