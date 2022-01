Der R’n’B-Sänger Jason Derulo ging in einem Hotel in Las Vegas auf zwei Männer los. Das Ganze endete dann in einer großen Prügelei. Der Auslöser: Einer von ihnen nannte den Star „Usher“.

Der Sänger soll eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch erhalten haben.

Jason Derulo geht auf Typ los, der ihn Usher nannte

Der US-Sänger Jason Derulo soll in einem Hotel in Las Vegas zwei Männer angegriffen haben. In den sozialen Netzwerken machen gerade viele verschiedene Videos die Runde, die den „Whatcha Say“-Interpret prügelnd in einer Menschenmenge zeigen.

In einem dieser Clips sieht man wie Jason Derulo gerade das Hotel verlassen will. Plötzlich ist zu hören, wie ein Mann ihm „Hey Usher! Fuck you, bitch!“ zuruft. Daraufhin rastet der R’n’B-Sänger völlig aus! Er läuft auf die zwei Männer zu und schlägt einen davon brutal ins Gesicht. Sowohl sein Bodyguard als auch mehrere darumstehende Personen greifen sofort ins Geschehen ein und ziehen den Musiker von dem Mann weg.

Mit Handschellen abgeführt

Die Situation scheint kurz entschärft. In einem weiteren Clip ist dann zu hören wie ein Mann schreit: „Ayo, wieso hast du meinen Kumpel geschlagen?“. Daraufhin nennt ihn ein Mann ein weiteres Mal Usher. Jason Derulo kennt dann offenbar endgültig kein Halten mehr: Er läuft erneut los, drückt einen anderen Mann zu Boden und schlägt ihm mehrfach ins Gesicht. Laut dem Nachrichtendienst „TMZ“ soll es sich bei dem zweiten Opfer um einen Freund des ersten Mannes handeln, der den Musiker beleidigt hat.

Auch wenn niemand Anzeige erstattet haben und keinerlei schlimme Verletzungen vorliegen sollen, zeigt das Video am Ende, wie Derulo mit Handschellen aus dem Hotel abgeführt wurde. Der „Talk Dirty“-Sänger soll außerdem vom Hotel eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch erhalten haben. Hier könnt ihr euch noch den ganzen Clip ansehen.