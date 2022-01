Kanye West scheint sein Single-Leben richtig zu genießen. Beinahe wöchentlich sieht man den Rapper auf einem Date mit einer anderen Frau. Zuletzt hat er einen romantischen Abend mit Schauspielerin und Ex-Domina Julia Fox genossen.

Dabei wollte er vor kurzem noch das Herz von Kim Kardashian zurückerobern.

Kanye West auf Date mit Ex-Domina gesichtet

Das vergangene Jahr hat für Kanye West – oder „Ye“, wie er sich mittlerweile nennt – nicht unbedingt gut begonnen: Kim Kardashian hat nach sieben gemeinsamen Ehe-Jahren die Scheidung eingereicht. Mittlerweile ist sie wieder glücklich vergeben und genießt ihre Zeit mit US-Comedian Pete Davidson. Kanye hingegen scheint nicht so recht zu wissen, was er wirklich möchte. Kürzlich verriet er noch in einem Interview, dass er Kim, die Mutter seiner vier Kinder, um jeden Preis zurückgewinnen möchte.

Das scheint den Rapper aber nicht davon abzuhalten, auch andere Frauen zu treffen. Denn immer wieder zeigt sich der 44-Jährige auf Dates. Zwischenzeitlich soll er sogar mit Topmodel Irina Shayk zusammen gewesen sein. Dann folgten Dates mit Model Vinetria und der Influencerin Yasmine Lopez. Nur wenige Tage später wurde Kanye dann bei einem romantischen Dinner-Date in Miami gesehen, wie TMZ berichtet. Diesmal jedoch mit Schauspielerin und Ex-Domina Julia Fox.

Wer ist Julia Fox?

Doch wer ist die bildhübsche Brünette, mit der Kanye einen ausgelassenen Abend bei Kerzenschein verbrachte? Die 31-Jährige ist eine italienisch-US-amerikanische Schauspielerin. 2019 feierte sie mit einer Rolle im Film „Der schwarze Diamant“ ihren Durchbruch, in dem sie unter anderem mit Adam Sandler zu sehen war. In der Vergangenheit soll sie unter anderem eine Zeit lang als Domina gearbeitet haben. Jetzt konzentriert sie sich aber ganz auf ihre Film-Karriere; auch als Regisseurin soll Fox tätig sein.

Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtet, würde sie damit genau der Typ-Frau sein, nach dem Kanye West sucht. Denn er selbst habe kürzlich in einem Interview verraten, dass er in Zukunft lieber Frauen mit einer kreativen Ader daten würde. „Damit würden die beiden dieselbe Sprache sprechen“, so der Insider.

Von 2018 bis 2020 war Julia Fox mit Peter Artmiev, einem Piloten aus New York verheiratet. Vergangenen Jänner kam ihr gemeinsamer Sohn Valentino zur Welt. Doch die Ehe der beiden ging trotzdem in die Brüche.