View this post on Instagram

Wir verabschieden uns von eineinhalb Burgfräulein 🏰🏰🏰 Wir bedanken uns bei Emmy und Katy für die tolle Zeit, stellt ihnen jetzt eure Fragen in den Kommentaren! Die Antworten gibt es sofort #sixx in der Late Night Show mit Jochen und Melissa #DLNS #PromiBB #FragdieExits