Jetzt ist es offiziell: Tristan Thompson hat ein Baby mit seiner Affäre. Vor einigen Wochen klagte die Fitnesstrainerin Maralee Nichols den Basketballstar und Ex von Khloé Kardashian Tristan Thompson auf Vaterschaft. Anfang Dezember brachte sie nämlich angeblich ihren gemeinsamen Sohn zur Welt. Der Basketballer gab bereits zu, eine monatelange Affäre mit Maralee gehabt zuhaben, wärend er noch mit Khloé zusammen war, stritt aber ab, der Vater des Kindes zu sein. Doch nun bestätigte ein Vaterschaftstest, dass das Baby tatsächlich von ihm ist.

In einem öffentlichen Statement entschuldigt sich der 30-Jährige nun bei seiner Ex-Verlobten Khloé Kardashian.

Vaterschaftstest bestätigt: Tristan Thompson hat Baby mit seiner Affäre

Derzeit befindet sich der Ex-Verlobte von Khloé Kardashian und Vater der gemeinsamen Tochter True mitten in einem Vaterschaftsprozess. Der Grund: Seine ehemalige Fitnesstrainerin Maralee Nichols behauptet, die beiden sollen Anfang vergangenen Jahres eine Affäre gehabt haben. Im Dezember brachte sie dann einen Sohn zur Welt, der angeblich von Thompson sein soll und klagte den Sportler deshalb auf Unterhalt. Bis jetzt erkannte der Basketballspieler seinen Sohn nicht offiziell an. Doch ein Vaterschaftstest bestätigt nun, dass er tatsächlich der Vater des Kindes ist. Das Baby soll in der Nacht vom 13. März 2021 in einem Hotel in Houston zu seinem 30. Geburtstag gezeugt worden sein. Damals war er eigentlich noch mit Khloé Kardashian zusammen, mit der er bereits eine gemeinsame Tochter hat. Nach kurzer On-Off-Phase trennte sich das Paar schließlich im Sommer 2021.

Nach dem positiven Vaterschaftstest übernimmt der 30-Jährige nun die volle Verantwortung für sein inzwischen drittes Kind. „Jetzt, da die Vaterschaft festgestellt wurde, freue ich mich darauf, unseren Sohn aufzuziehen. Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen, die ich während dieser Tortur verletzt oder enttäuscht habe, sowohl öffentlich als auch privat“, so Khloés Ex-Verlobter in seiner Instastory.

Bild: Tristan Thompon / Instagram @realtristan13

Er entschuldigt sich öffentlich bei Ex-Verlobter Khloé Kardashian

In einem öffentlichen Statement richtet er seine Entschuldigung vor allem an seine Ex Khloé und entschuldigt sich für den Herzschmerz, den er mit seinen Handlungen verursacht habe. „Khloe, das hast du nicht verdient“, sagt Thompson. „Du verdienst den Herzschmerz und die Demütigung nicht, die ich dir zugefügt habe. Du verdienst nicht, wie ich dich über die Jahre hinweg behandelt habe. Meine Handlungen haben sicherlich nicht mit der Art und Weise übereingestimmt, wie ich dich sehe“, fährt er fort. „Ich habe den größten Respekt und die größte Liebe für dich. Ungeachtet dessen, was du vielleicht denkst. Nochmals, es tut mir so unglaublich leid“, gesteht der Basketballspieler.

Bild: Tristan Thompon / Instagram @realtristan13

In der Vergangenheit hatte Tristan Thompson immer wieder mit Fremdgehgerüchten für Schlagzeilen gesorgt. So soll er etwa auch kurz vor der Geburt von Tochte True fremdgegangen sein. Damals wurde ein Video veröffentlicht, das den Basketballspieler zeigte, wie er mit Jordyn Woods, der ehemals besten Freundin von Kylie Jenner, fremdging. Danach trennte sich das Paar, fand später aber wieder zusammen. Seit Sommer 2021 ist die Beziehung nun endgültig beendet. Der gemeinsamen Tochter zuliebe versuchen Khloé und Tristan aber angeblich friedlich miteinander auszukommen.

Nachdem die Vaterschaft nun offiziell bestätigt wurde, ist das übrigens das dritte Kind des gebürtigen Kanadiers. Er hat nämlich auch bereits einen vierjährigen Sohn mit Model Jordan Craig.