In Moskau starb nun eine junge Frau während eines Wettessens. Die 23-Jährige wollte sich den Sieg sichern, in dem sie versuchte mehrere Kuchenstücke gleichzeitig zu essen. Jedoch verschluckte sie sich und starb anschließend.

Für die junge Frau soll jegliche Hilfe zu spät gekommen sein.

Teilnehmerin kommt bei Kuchen-Wettessen ums Leben

In Moskau fand ein Wettessen statt, in dem Teilnehmer darum kämpften, wer am schnellsten die meisten Kuchenstücke verzehren kann. Da es vor allem darum geht, die Kuchen am raschesten aufzuessen, kann es zu Komplikationen kommen – so, wie bei der 23-jährigen Teilnehmerin. Denn bei diesem tragischen Vorfall verschluckte sich die junge Frau und starb.

Laut Medienberichten soll die Teilnehmerin kurz vor dem Ende des Wettessens in Führung gewesen sein. Da sie sich ihren Sieg sicher sein wollte, aß sie gleich mehrere Kuchenstücke auf einmal. Das war keine gute Idee, denn sie verschluckte sich. Nach dem Schlusspfiff soll die 23-Jährige an dem süßen Gebäck erstickt sein. Das berichtet nun die russische Zeitung Komsomolskaja Prawda.

Jede Hilfe kam zu spät

An dem Kuchen-Wettessen nahmen 12 Menschen teil. Das Ziel war, sich in einer festgesetzten Zeit so viel Kuchen einzuverleiben, wie möglich. Während dem Essen verschluckte sich eine Teilnehmerin, nach dem Schlusspfiff erstickte sie daran. Keiner der anwesenden Personen konnte der jungen Frau helfen. Auch die Ärzte konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Agentur Interfax möchte nun jedoch prüfen, ob der Tod der 23-Jährigen auch mit Herzproblemen zusammenhängen könnte.