Sport in den eigenen vier Wänden wird immer beliebter. Dabei gibt es aber einige Fehler, die bestimmt jeder schon einmal gemacht hat. Allerdings solltet ihr sie unbedingt vermeiden.

Diese sieben Fehler beim Training hat bestimmt jeder schon einmal gemacht:

1. Niemals den Muskelkater nach dem Sport ignorieren

Die Schmerzen nach dem Sport sind ein Warnzeichen des Körpers. Damit will er dir sagen: Geh es langsam an. Womöglich war die Belastung einfach zu hoch. Deshalb fordert dein Körper eine Pause. Wenn du einen Muskelkater hast, dann solltest du dir ein bis zwei Tage Pause gönnen, damit sich deine Muskeln wieder bereit fühlen. Tipp: Du kannst einen Muskelkater auch vorbeugen. Achte darauf, dass du dich nach dem Training angenehm erschöpft und nicht völlig ausgepowert fühlst.

2. Falsche Körperhaltung kann sich negativ auf den Körper auswirken

Vor allem beim Sport zu Hause beobachten wir uns meistens nicht selbst. Deshalb passiert es schnell, dass wir eine falsche Körperhaltung bekommen. Ein Rundrücken, Hohlkreuz oder hochgezogene Schultern können sich negativ auf den Körper auswirken und können Schmerzen beim Sport verursachen. Deshalb solltest du vor jeder Übung deine Körperhaltung überprüfen. Tipp: Stell einfach einen Spiegel für das Training im Wohnzimmer auf. So hast du deine Körperhaltung immer im Blick.

3. Ruckartige Bewegungen sind schlecht für die Muskeln

Das ist wohl der beliebteste Fehler beim Sport: Vor allem beim Muskelaufbau neigen wir dazu uns mit ruckartigen Bewegungen zu helfen. Doch das kann sich negativ auf den Körper auswirken. Achte darauf, dass deine Bewegungsausführung immer ruhig und gleichmäßig und deiner Atmung angepasst ist. Denn je schneller und ruckartiger du das Gewicht bewegst, umso mehr leidet deine Technik und das Verletzungsrisiko steigt.

4. Unregelmäßiges Training schadet dem Körper

Dieser Fehler ist vor allem bei Sport-Anfängern beliebt. Beachte einfach immer: Zu viel Sport ist nicht gut, aber auch nicht zu wenig. Gerade beim Einstieg solltest du auf Regelmäßigkeit achten. Tipp: Ein guter Richtwert ist 3-4 Mal Sport in der Woche. Dabei sollte auf jeden Trainingstag ein Ruhetag folgen. So können sich Muskeln und Gelenke immer wieder entspannen. Außerdem macht Regelmäßigkeit den Muskel- und Ausdauer-Aufbau leichter. Mit regelmäßigem Training kommst du viel schneller ans Ziel.

5. Nach dem Sport solltest du gleich duschen gehen

Nach dem Sport ist eines besonders wichtig: duschen gehen! Und damit solltest du nicht lange warten. Denn der Schweiß auf der Haut fördert das Wachstum von Bakterien und kann sogar zu Infektionen führen. Außerdem sprießen auch Pickel, wenn die Poren lange verstopft werden. Wichtig: Beim Duschen solltest du außerdem darauf achten, dass das Wasser nicht zu kalt ist. Denn so ziehen sich deine Muskeln wieder zusammen und ein Muskelkater ist vorprogrammiert. Lauwarmes Wasser mögen die Muskeln am liebsten.

6. Vergiss nicht deinem Körper eine Pause zu gönnen

Der Körper braucht nach dem Sport auch wieder eine Pause. Diese solltest du ihm auf jeden Fall gönnen. Wer sich direkt nach dem Sport etwas Gutes tun will, der kann sich ein Entspannungsbad gönnen. Ansonsten reicht es auch, sich einfach ein bisschen auf die Couch zu legen und den Muskeln Entspannung zu gönnen. Schlaf nach einem ausgiebigen Training mindestens acht Stunden, um fit und erholt in den neuen Tag zu starten. Am besten du legst zudem immer einen Tag Sportpause ein, damit sich deine Muskelgruppen ausreichend regenerieren können.

7. Niemals direkt nach dem Sport schlafen gehen

Obwohl Schlaf nach dem Training wichtig für den Körper ist, solltest du auf keinen Fall direkt nach dem Sport schlafen gehen. Denn der Körper braucht seine Zeit, bis er wieder im normalen Zustand ist. Direkt nach dem Training zu schlafen ist daher nahezu unmöglich und verursacht keinen guten Schlaf.