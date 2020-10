Erst kürzlich mussten John Legend und seine Frau Chrissy Teigen mit einem Schicksalsschlag fertig werden. Das Ehepaar hat ihr Baby im sechsten Monat verloren. Bei den Billboard Music Awards zeigte sich der Sänger erstmal wieder der Öffentlichkeit und bleibt mit einem emotionalen Auftritt in Erinnerung.

Denn den Song den er performte, widmete er seiner Frau.

John Legend zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit

Vor etwa zwei Wochen gaben John Legend und Chrissy Teigen die traurige Nachricht bekannt, dass die 34-Jährige eine Fehlgeburt erlitten hat. Seitdem war es still um die beiden. Doch am Mittwoch gingen in den USA die Billboard Music Awards über die Bühne, bei denen der Sänger einen großen Auftritt vor sich hatte. Keine leichte Sache, denn immerhin ist sein neuer Song “Never Break” sehr emotional und hat durch den Schicksalsschlag eine völlig neue Bedeutung bekommen.

“Wir haben eine gutes Ding, Baby. Wann immer das Leben schwer ist, wir werden uns nie verirren”, singt John Legend mit trauriger Stimme. Bevor er zu singen begann, flüsterte er: “Das ist für Chrissy” und sorgte damit wohl für den emotionalsten Moment des Abends.

In guten, wie in schlechten Zeiten

Auch die Moderatorin des Abends, Sängerin Kelly Clarkson, litt mit dem Ehepaar mit und fand ein paar schöne Worte, um die beiden zu ehren. “Er und Chrissy haben einfach diese warme Art, uns in ihre Welt einzuladen. Unsere Herzen gehen zu Ihnen beiden in dieser sehr schwierigen Zeit und ich bin dankbar, dass sie weiterhin Ihr Licht und Ihr Talent mit uns allen teilen.” Zum Schluss sagte sie noch: “John, das war so schön. All meine Liebe zu dir und Chrissy.”