Achtung aufgepasst! Wenn du damit zu kämpfen hast, dass du nicht unbedingt die Größte bist, dann solltest du auf diese drei Frisuren lieber verzichten. Sie machen dich nämlich optisch kleiner, als du eigentlich bist.

Diese drei Frisuren lassen kleine Frauen noch kleiner wirken:

1. Zu lange Haare

Wer hätte das gedacht: lange Haare lassen einen tatsächlich kleiner erscheinen, als man ist! Eine lange Mähne, die fast bis zum Po reicht, staucht. Dadurch wirkt der Oberkörper irgendwie kürzer. Haar-Profis raten kleineren Frauen deshalb eher zu einem Kurzhaarschnitt.

2. Ein Dutt

Ein tiefer Dutt am Hinterkopf oder ein tiefer Pferdekopf machen dich optisch ebenfalls kleiner. Das heißt nicht, dass du auf die praktische Frisur verzichten muss. Style sie am besten etwas weiter oben – dadurch wirkst du automatisch größer.

3. Glatte Haare

Auch glatte Haar machen dich optisch kleiner. Wenn sie zu glatt sind und ganz platt am Kopf anliegen, drückt das optisch nach unten. Mehr ist mehr, lautet also das Motto: setze also auf Volumen und Locken, um dich etwas größer zu machen.

Aber ganz ehrlich – wir finden, die Größe spielt sowieso keine Rolle – also macht die Haare auf und entspannt euch! 😉