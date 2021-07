Jennifer Lopez verrät in einem aktuellen Interview, dass sie derzeit glücklicher denn je sei. Und wir munkeln: Könnte das mit dem attraktiven Hollywood-Star an ihrer Seite zu tun haben?

Gute Beobachter haben bereits erkannt, dass J.Lo an der Seite von Ben Affleck glücklicher denn je wirkt. Ihr jüngstes Interview scheint dies zu bestätigen.

Jennifer Lopez hat mit Ben Affleck wohl ihr großes Glück gefunden

Das Versteckspiel ist vorbei und das ist gut so! Bennifer küssen sich bei einem Restaurantbesuch in Hollywood. J.Lo und Affleck beim kuschligen Spaziergang durch die Hamptons gesichtet. La Lopez und Ben plus Kids gemeinsam beim Besuch der Disney World. Und immer ein absolutes “Happy Face” von J.Lo. Ganz klar unsere “Jenni from the Block” schwebt auf Wolke Sieben! Jetzt plaudert die 51-Jährige in einem Interview erstmals offen über ihr neu gefundenes Glück.

the legendary @JLo talking her new track with @rauwalejandro and much more. happening today on @AppleMusic. 🔥 pic.twitter.com/2vXx4PIQqy — Zane Lowe (@zanelowe) July 5, 2021

Auf Apple Music 1 stellte La Lopez ihren neuen Song “Cambia el Paso” vor. Im Gespräch mit DJ Zane Lowe erzählt die Musikerin, was es mit dem Text auf sich hat. Denn der Song, den J.Lo fast ausschließlich auf Spanisch sing,t könnte persönlicher nicht sein. Mit Ex A-Rod rechnet die Diva harsch ab. So heißt es in einer Zeile “Ihr Leben ist jetzt besser ohne ihn.” oder “Er verdient es nicht, sie in seinen Armen zu halten.” Die Sängerin war seit 2019 mit dem ehemaligen Baseballstar zusammen. 2019 folgte die Verlobung. Dieses Jahr dann plötzlich die Trennung. Gleichzeitig geht es in dem Song, der auf Deutsch “Ändere deinen Schritt” heißt, aber auch um pure Lebensfreude „Es geht um Veränderung und es geht darum, einen Schritt zu machen”, so Lopez.

“Mir ging es noch nie besser!”

Und schließlich lässt J.Lo ein paar Sätze fallen, auf die wir schon lange gewartet haben: “Ich möchte, dass meine Leute, die mir wichtig sind, […] wissen, dass ich wirklich an einem Punkt in meinem Leben angekommen bin, an dem ich auch alleine großartig bin”, fährt sie fort. “Und ich denke, wenn du einmal an diesem Ort ankommst, passieren dir erstaunliche Dinge, von denen du dir nie vorstellen kannst, dass sie wieder in deinem Leben passieren.” (Zum Beispiel, dass dein Traum-Ex aus 2002 wieder anklopft). “Ich liebe all die Liebe, die mir gerade entgegenkommt, und all die guten Wünsche. Und ich möchte nur, dass jeder weiß, dass es die beste Zeit ist. Es ist die beste Zeit meines Lebens”, fügt La Lopez hinzu. Zum Dahinschmelzen! Und es wird noch besser Leute: „Ich bin super glücklich. Ich weiß, dass die Leute sich immer fragen: ‚Wie geht es dir? Was ist da los? Geht es dir gut?‘ Das tut es. Mir ging es noch nie besser!“ Alles klar Jenni! Auch ohne Namedropping wissen wir, wer für dein Glück verantwortlich ist. Juhuuu! Bennifer Forever!