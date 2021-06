Es ist wohl das Liebescomeback dieses Jahres: Jennifer Lopez und Ben Affleck sollen wieder vereint sein. Sie wurden in den vergangenen Wochen immer wieder zusammen gesichtet, aber jetzt gibt es wohl den ersten richtigen Fotobeweis.

Seit Wochen wird wild darüber spekuliert, ob die beiden nun wieder ein Paar seien oder nicht. Doch hier ist nun der Fotobeweis.

Kussfoto von Jennifer Lopez und Ben Affleck aufgetaucht

Seit längerem brodelt die Gerüchteküche rund um Jennifer Lopez und Ben Affleck. Immer wieder sichtete man die beiden eng umschlungen und turtelnd beim gemeinsamen Dinner oder beim gemeinsamen Urlaub in Montana. Aber nun gibt es ein Video und den Fotobeweis von einem Kuss beim Dinner in Malibu. Und in dem Video könnten die beiden kaum glücklicher und verliebter wirken. Wie Page Six berichtet, seien bei dem Dinner außerdem auch J.Los Kinder mit dabei gewesen.

Hier geht’s zum Foto

J.Los und Bens Vergangenheit

Die beiden lernten sich während eines gemeinsamen Drehs 2002 kennen. Allerdings war Jennifer damals noch mit Chris Judd verheiratet gewesen, von dem sie sich allerdings noch im selben Sommer scheiden ließ. Kurz danach wurden Jennifer und Ben ein Paar und verlobten sich einige Monate später im November. Die Beziehung ging im Jänner 2004 in die Brüche und sie lösten ihre Verlobung wieder. Nun 17 Jahre später scheinen sie das Kapitel nochmal zu öffnen und der Beziehung eine neue Chance zu geben.