Manche Menschen sollte man besser mit Vorsicht genießen. Wer dazu neigt, eher egoistisch zu sein und seine eigenen Bedürfnisse immer in den Vordergrund zu drängen, der kann nämlich schonmal verlogen und hinterhältig sein. Deshalb sollte man ihnen nicht so leicht sein Vertrauen schenken und sich besser langsam an sie herantasten, bevor man zu viel von sich preisgibt.

Diese drei Sternzeichen neigen am ehesten dazu Spielchen zu spielen:

Löwe

Der Löwe kann nicht damit umgehen, wenn er plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt steht. Sobald er das Gefühl hat, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr auf ihn gerichtet, muss er etwas dagegen unternehmen. Und das kann dann schon auch mal eine richtige fette Intrige sein. Mit dem Löwen sollte man sich also besser nicht anlegen. Denn sobald er Konkurrenz verspürt, mutiert er zum Raubtier. Wer sich mit einem Löwen anfreundet, der sollte also vorsichtig sein und ihm nicht gleich sein ganzes Vertrauen schenken.

Widder

Auch der Widder zählt nicht unbedingt zu den Sternzeichen, denen man auf Anhieb vertrauen kann. Denn wenn es um seine eigenen Ziele und sein eigenes Wohl geht, dann kennt er kein Pardon. Dann muss alles nach seinem Kopf gehen und wenn es sein muss, auch gelogen werden, dass sich die Balken biegen. Hauptsache, der Widder erreicht das, was er will! Leider ist das auch in der Partnerschaft so. Sobald der Widder das Gefühl hat, er wird eingeengt oder zurückgehalten, kann das schnell zum Problem für die Beziehung werden. Oftmals sucht sich der Widder dann einen Ausweg, indem er fremdgeht.

Skorpion

Der Skorpion kann ziemlich verlogen sein. Denn dieses Sternzeichen ist unglaublich leidenschaftlich und auch ziemlich stur. Diese Kombi kann vor allem dann gefährlich werden, wenn jemand versucht, sich mit dem Skorpion anzulegen oder ihn verletzt. Dann setzt dieses Sternzeichen nämlich alles daran, die andere Person in ein schlechtes Licht zu rücken und schreckt auch vor Intrigen nicht zurück. Er öffnet sich anderen gegenüber nur sehr schwer. Sobald er also selbst jemandem sein Vertrauen schenkt, erwartet er absolute Loyalität von seinem Gegenüber. Wer das missbraucht, der bekommt seinen Stachel zu spüren.