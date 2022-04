Es gibt Menschen, die äußerst genügsam leben und ihr Geld in das investieren, was sie wirklich brauchen. Und es gibt Menschen, die regelmäßig dem Konsumrausch verfallen und viel zu gern mehr ausgeben, als sie eigentlich besitzen. Unter den Sternzeichen gibt es drei, die als besonders verschwenderisch gelten.

Diese Tierkreiszeichen können laut Horoskop nicht gut mit Geld umgehen.

Widder

Aktien? Bausparvertrag? Oder zumindest ein Sparkonto? Wenn überhaupt, dann kennt der Widder das alles nur von Hörensagen, denn er gibt jeden Cent, den er verdient, im Handumdrehen wieder aus. Aber hey, wozu geht man den sonst arbeiten oder? Kein Wunder, dass sich der Widder das denkt, denn er liebt es sich mit Impulskäufen zu belohnen. Ob neue Kosmetik, ein schickes Paar Schuhe oder irgendwelche Gadgets für daheim – neue Anschaffungen bereiten dem Widder einfach große Freude. Das Budget im Blick? Fehlanzeige beim Widder!

Löwe

Auch der Löwe sprengt gerne mal seinen eigenen Kreditrahmen: Ob für neue Kleidung oder für Massen an ausgefallenen Lebensmittel, um ein kostbares Fünf-Gänge-Menü zu zaubern. Dieses Sternzeichen isst nämlich auch zu Hause gerne stilvoll. Dabei hat es gar nicht die Zeit, das ganze Essen zu verarbeiten und die Hälfte landet im Müll. Ziemlich verschwenderisch! Außerdem kommt hinzu, dass der Löwe sehr gerne in teuren Restaurants essen geht, was die Geldbörse natürlich zusätzlich belastet.

Krebs

Wenn es ein Sternzeichen gibt, das nicht so gut mit Geld umgehen kann, dann ist es der Krebs. Krebs-Geborene sind vom Charakter her sehr kindlich. Sie haben nie gelernt vernünftig mit Geld umzugehen. Kaum ist etwas auf dem Konto, muss es der Krebs auch schon wieder ausgegeben – und das meist für Dinge, die es längst nicht wert sind oder gar schnell wieder kaputt gehen. Verschwenderischer geht nicht!