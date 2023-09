Wenn der Heißhunger kickt, kann man die eigenen Entscheidungen oft nicht ganz nachvollziehen. Dass Leckereien wie Donuts auch bei unseren tierischen Freunden extreme Reaktionen auslösen können, zeigen jetzt Bären in Alaska.

Denn sie beklauen einfach einen Donut-Lieferanten.

Bären klauen Donuts aus Lieferwagen

Eigentlich wollten ein Lieferant einer Donut-Kette nur die gewünschten Donuts zu einer Militärbasis in Alaska zustellen, als er von einigen Bären mit tierischem Hunger überrascht wurde. Denn als er den Wagen kurz mit geöffneter Türe zurück lässt, um eine Bestellung zuzustellen, wird eine Bärenfamilie offenbar angelockt.

Die Mutter und ihre Jungen eilen in den Wagen – und gönnen sich einige Donuts. „Man konnte hören, wie sie die Pakete aufbrachen“, erzählt die Store-Managerin Shelly Deano. Und die Tiere lassen sich auch von nichts abbringen. „Wir haben versucht, auf den Wagen einzuschlagen, aber sie haben einfach alle Donuts gegessen“, so Shelly.

Aufnahmen von der Situation zeigen: die Bären haben ihre kleine Genusstour in vollen Zügen ausgekostet und wirklich ordentlich zugeschlagen. Denn der prall gefüllte Lieferwagen wurde für sie schnell zum „All You Can Eat“-Buffet.

Tiere mit Sirene verjagt

Tatsächlich sollen die Bären 20 Packungen von Donuts gegessen haben und weitere sechs Packungen der Dreier-Schokodonuts. Und ein Ende des Schmausens ist nicht in Sicht. Denn die Bärenfamilie lässt sich zunächst nicht verscheuchen. Die Filialleiterin muss schließlich sogar das Sicherheitspersonal rufen. Diese können die sattgefressenen Tiere dann mithilfe einer Sirene verjagen.

So unrealistisch diese Situation für alle Beteiligten auch war: das Team betont, dass sie sich für die Zukunft auf mögliche weitere Vorfälle dieser Art vorbereiten wollen. So sollen die Wagentüren künftig immer verschlossen werden, um einen weiteren tierischen Diebstahl zu verhindern.