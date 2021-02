Dass sich die meisten Menschen freuen, wenn es schneit, wissen wir. Doch in einem Zoo in Washington sind die Winterfreuden auch bei den Tieren groß. Ein süßes Video von zwei Pandas, die fröhlich im Schnee toben und ausgelassen einen Hügel hinunterrutschen, entzückt gerade die ganze Welt.

Wer sich seinen Tag so richtig versüßen möchte, der sieht sich das Video der beiden Riesenpandas am besten in Dauerschleife an!

Süßes Video: Diese zwei Pandas toben im Schnee

Es wird wohl das Süßeste sein, was ihr heute sehen werdet: zwei Pandas aus dem Smithsonian National Zoo in Washington DC haben sichtlich Freude am Schnee. Mei Xiang und Tian Tian toben in der Winterlandschaft des US-Zoos und lassen es sich so richtig gut gehen. Während einer der Riesenpandas genüsslich am Rücken liegt und mit den Händen voraus einen Hügel hinuntergleitet, schlägt der andere am Fuße des Berges Purzelbäume wie ein Profi. Das Video, das bereits tausendfach im Netz geteilt wird, sorgt für pures Entzücken. Das Highlight: die beiden sind noch dazu ein süßes Panda-Pärchen und haben sogar schon gemeinsamen Nachwuchs.

Vor allem Tian Tian erfreut sich am Neuschnee und genießt die kühlen Flocken. Der Zoo teilt ein Video auf seinem Instagram-Kanal, auf dem das Tier mit einem Ball zu sehen ist und ausgelassen am Boden herumkugelt. Zu süß!

Livecam zeigt Panda-Familie

Wer nicht genug davon bekommen kann, der könnte den Pandas 24 Stunden am Tag zusehen und kommt vielleicht nochmal in den Genuss, Szenen wie diese zu beobachten. Denn der Zoo hat sogar eine eigene Panda-Cam, mit der das Treiben der Jungfamilie eingefangen wird. Zu sehen sind Tian Tian, Mei Xiang und deren Panda-Baby Xiao Qi Ji.

Hier geht’s zur Live-Cam.