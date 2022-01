Nicht nur hierzulande schießen die täglichen Neuinfektionen gerade in die Höhe. Auch in Mexiko sind die Coronazahlen auf Rekordniveau. Nur rund die Hälfte der Bevölkerung ist geimpft. Bei einem bekannten TV-Moderator reißt deshalb der Geduldsfaden, er verliert vor laufenden Kameras komplett die Beherrschung.

Beim Thema Maskenverweigerer und Impfgegner kann sich der Moderator nicht mehr zurückhalten.

TV-Moderator attackiert Impf-Gegner

Jaaaa auch uns dauert die Pandemie mittlerweile schon viel zu lange. Und jaaaa auch wir sind mittlerweile schon richtig frustriert. Umso mehr fühlen wir deshalb diesen Clip, der gerade viral geht. Der mexikanischer TV-Moderator Leonardo Schwebel sorgt mit einem Ausraster vor laufenden TV-Kameras weltweit für Schlagzeilen. Denn der Journalist zeigt sich nicht nur frustriert, der Moderator ist richtig wütend. Das Ziel seiner Wutrede: Impfgegner, Corona-Leugner und Maskenverweigerer.

In Mexiko schnellt die Kurve der Corona-Neuinfektionen gerade rasant nach oben. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist geimpft. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Klar ist aber: Viele Menschen in dem Land sind immer noch ungeimpft. Aus dem Grund platzt dem Moderator vor laufender Kamera der Kragen.

„Ihr seid die Idioten“

„Ihr verdammten Impfgegner, ihr Haufen Idioten!“, wettert Schwebel in der Sendung Telediario Guadalajara und schreit, mit dem Zeigefinger wedelnd, in die Kamera. Besonders verärgert war der Journalist über all jene, die die Impfung verweigern und auch keine Maske tragen wollen. „Hört auf mit dem Scheiß und setzt eine gottverdammte Maske auf“, schreit Schwebel, das Gesicht zwischenzeitlich nur wenige Zentimeter von der Kamera entfernt, und hält sich dabei eine schwarze Maske vor Nase und Mund.

Mit dem Finger in die Kamera vorwurfsvoll deutend, gab er schließlich den Impfgegnern die Schuld die „ganze Welt zu bremsen“. Daraufhin appellierte er noch einmal eindringlich ans Maskentragen.

Clip geht viral

Das Video wurde schnell zum Hit im Internet und fleissig geteilt. Der mexikanische TV-Moderator schaffte es mit seiner „Performance“ sogar in die ZIB2 nach Österreich. Der Einspieler des mexikanischen Kollegen lässt sogar den gestandenen Moderator Armin Wolf schmunzeln. Wolfs Reaktion darauf geht ebenso viral und erheitert derzeit das Netz. „Nur damit Sie wissen, wie entspannt und freundlich wir hier alle sind“, kommentiert er den Ausschnitt süffisant.

Ganz großes Kino und ein sichtlich amüsierter @ArminWolf in der #ZiB2 zum Ausraster des mexikanischen TV-Kommentators Leonardo #Schwebel. pic.twitter.com/soRzPqIT9e — ʜ. ʙʟᴀꜱʜ (@iKrisley) January 18, 2022

Mittlerweile hat sich Schwebel wieder beruhigt und erklärte seinen Ausraster später gegenüber dem eigenen Sender. „Manchmal muss man schreien, damit die Leute einem zuhören“, so der Moderator.