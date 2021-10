Nope. Das ist kein Scherz. In Thailand ist jetzt tatsächlich ein Fischer durch Walkotze reich geworden. Der Mann fand einen Brocken davon am Strand – wie sich herausstellte, ein ziemlich lukrativer Fund.

Denn das Erbrochene von Pottwalen ist tatsächlich Millionen wert!

30 Kilo Walkotze gefunden

Das war wohl der Fang seines Lebens! Als ein armer Fischer in Thailand nach einer Ausfahrt zurück ans Land kam, entdeckte er dort einen merkwürdigen Klumpen am Strandufer treiben. Der 56-jährige Fischer erkannte sofort, dass es sich um das wertvolle Wal-Erbrochene, also sogenanntes Ambra handelte, und holte den Klumpen aus dem Wasser. Wie sich herausstellte, ein echter Glücksfund, denn der Brocken war unfassbare 30 Kilo schwer. Nur ein Kilo Ambra ist übrigens rund 35.000 Dollar wert…

Aber warum kann man durch Erbrochenes von Walen eigentlich reich werden?

Was ist Ambra?

Ambra entsteht im Verdauungstrakt von Pottwalen und ist tatsächlich ziemlich viel wert. Denn aus der sehr seltenen Walkotze wird teures Parfüm hergestellt. In Thailand kommt es immer wieder mal vor, dass Menschen Brocken davon am Strand finden. Der 30-Kilo-schwere Fund des Fischer ist aber eine Seltenheit.

Der 56-Jährige hat seinen Fund übrigens bereits an einer Universität auf seine Echtheit überprüfen lassen und es handelt sich tatsächlich um Ambra. Er will den Brocken nun an den höchstbietenden verkaufen. Als Fischer wolle er erstmal nicht mehr arbeiten.