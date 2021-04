Große Aufregung herrschte kürzlich in einem Supermarkt in Thailand. Denn während die Kunden gerade Lebensmittel für ihr Abendessen einkauften, schlenderte ein 1,6 Meter langer Waran in das Geschäft und kletterte auf die Regale.

Ein Video, von Angestellten gedreht, zeigt, dass das eigentlich harmlose Tier Angst und Schrecken verbreitet.

Waran erschreckt Kunden in Supermarkt

Stellt euch vor, ihr befindet euch in einem Supermarkt und überlegt gerade, welche Lebensmittel in euren Einkaufskorb wandern sollen, als plötzlich die Türen aufgehen und eine Riesen-Echse den Shop betritt. Verständlich, dass man da schon mal in Panik verfallen kann. Genau das ist kürzlich in Thailand passiert. In der Nähe von Bangkok spazierte ein 1,6 Meter langer Bindenwaran in ein Geschäft und kletterte plötzlich auf die Regale. Ein Video von Angestellten zeigt, wie das Tier ein Regal hochklettert und dabei sämtliche Waren abräumt.

This is in Thailand…Nakhon Pathom to be exact.



Seeing a lot of people asking if this is a Komodo Dragon or a monitor lizard.



A Komodo Dragon IS a monitor lizard. There are 70 species of monitor lizard.



But Komodo Dragons don't exist in Thailand except for zoos, etc. pic.twitter.com/ZydwwwGq4Q — Yashar Ali 🐘 (@yashar) April 7, 2021

Oben angekommen, macht es sich die Echse gemütlich, während die Kunden in eine Mischung aus Schreikrampf und Begeisterung verfallen.

Tier stieg aus Kanal

Offenbar ist der Waran aus einem nahegelegenen Kanal gestiegen und seinen Gelüsten, bis zum Supermarkt gefolgt. Denn durch die anhaltende Trockenheit im Land herrscht ein Mangel im Nahrungsangebot. Laut der Plattform Viral Press kam ein Einsatzteam zur Hilfe, fing das große Tier ein und ließ es in einem Gebüsch wieder frei.

Auch wenn die Bindenwarane, die bis zu drei Meter lang werden können, sehr gefährlich aussehen, sind sie in der Regel harmlos und lassen Menschen normalerweise in Ruhe. Und dennoch sind die Tiere in Thailand eher unbeliebt, da sie gerne auf Hühnerjagd gehen und die Ställe plündern. Mittlerweile ist die Echsen-Art sogar als gefährdet eingestuft, da sie wegen ihres Leders oftmals von Einheimischen gejagt wird.