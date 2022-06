Seit Netflix verkündet hat, gemeinsame Sache mit Meghan und Harry zu machen, warten wir wohl alle gespannt darauf, wie das wohl aussehen wird. Doch jetzt könnte der Deal mit dem Streamingdienst in Gefahr sein.

Laut Insidern sollen die Queen und Lilibet, die Tochter der Sussexes, etwas damit zutun haben.

Wackelt die Netflix-Doku über Meghan und Harry jetzt wegen der Queen?

Dass Netflix mit den ehemaligen Royals Meghan und Harry einen Deal abgeschlossen hat, ist schon länger bekannt. Offenbar steht eine Art Reality-Show über die „Aussteiger“ in den Startlöchern. Doch seit dem letzten Besuch des Ehepaares in Großbritannien, soll die Produktion in Gefahr schweben. Und das angeblich aus einem einzigen Grund: wegen der Queen.

Denn Elizabeth II. feierte vergangene Woche ihr 70-jähriges Thronjubiläum, zudem auch Meghan und Harry gemeinsam mit Tochter Lilibet erschienen sind. Nach dem Enthüllungsinterview mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey blickte natürlich alle Welt auf die Reaktionen, wenn die Queen, Sohn Charles sowie Prinz William und Kate und Meghan und Harry treffen. Scheinbar soll dieser Moment auch für die Produzenten der Reality-Show ein gefundenes Fressen gewesen sein, denn sie haben sich vermutlich fiese Blicke und eine große Portion Drama erwartet.

Und auch Töchterchen Lilibet sollte ihren großen Auftritt haben! Die Fotografen dieser Welt freuten sich wohl alle auf den Moment, an dem sie erstmals gemeinsam mit der Queen abgelichtet wird. Doch was sie bekamen, war lediglich ein kurzer Auftritt von Meghan und Harry beim Gedenkgottesdienst zu Ehren von Elizabeth II. – jedoch ohne Lilibet.

Fotoverbot von der Queen

Doch aus welchem Grund gibt es nun kein fröhliches Familienfoto, auf dem die Queen mit ihrer elften Urenkelin zu sehen ist? Wie Insider der Daily Mail verraten haben sollen, bestand die britische Monarchin offenbar darauf, alles privat zu halten. So solle nichts von ihrem Treffen mit Meghan und Harry an die Öffentlichkeit gelangen. Offenbar hatte das Königshaus Sorge, dass Aufnahmen davon in der Reality-Show verwendet werden würden. Doch genau das könnte Meghan und Harry jetzt zum Verhängis werden.

Denn wie die Quelle verrät, soll der Streamingriese alles andere als amused darüber sein, dass man nichts über den Besuch bei der Queen weiß. Besonders bitter soll den Netflix-Bossen aber aufstoßen, dass es kein einziges gemeinsames Foto von der Königin und Lilibet gibt. Man habe sich von dem Besuch in Großbritannien mehr Material und vor allem mehr Drama erwartet, wie das britische Nachrichtenportal berichtet.

Wie die Biografin und Royal-Expertin Angela Levin gegenüber GB News erzählt, soll die Queen auf strikte Vorschriften gepocht haben. „Harry und Meghan wollten die Königin so schnell wie möglich sehen, also hat sie sie gleich am ersten Tag getroffen“, so Levin. Bei ihrer Ankunft hätten sie dann gefragt, ob ihr eigens mitgebrachter Fotograf ein Foto von der 96-Jährigen und Lilibet machen könne. Das mutmaßt zumindest die Expertin. Die Queen soll daraufhin gesagt haben: „Nein, absolut nicht möglich.“ Was davon nun wirklich stimmt, weiß allerdings wohl nur die Familie selbst.

Die kleine Lilibet feiert Geburtstag

Ganz enttäuscht wurden die Fans der royalen Kids aber nicht, denn Lilibet feierte an dem Wochenende auch ihren ersten Geburtstag. Dazu versammelten sich die Gäste auf Frogmore Cottage in Windsor. Am Programm stand eine kleine Party sowie ein königliches Picknick. Dabei hat Fotograf Misan Harriman auch ein bezauberndes Foto der kleinen Prinzessin geschossen und es auf seinem Instagram-Account veröffentlicht.

„Es war so eine Ehre, den ersten Geburtstag von Lilibet mit meiner und ihrer Familie zu feiern“, schreibt der britische Fotograf.