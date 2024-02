Die Award Season ist in vollem Gange: Gestern Abend wurden die Preise der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) in London verliehen. Mit insgesamt sieben Auszeichnungen gilt „Oppenheimer“ als der große Gewinner der diesjährigen Preisverleihung.

In welchen Kategorien sich der Film über den Erfinder der Atombombe einen Preis sichern konnte, erfahrt ihr hier.

BAFTA-Awards: Oppenheimer ist großer Abräumer

Sonntagabend (18. Februar) wurden in London zum 77. Mal die britischen BAFTA-Filmpreise verliehen. Der große Gewinner der diesjährigen Preisverleihung heißt: „Oppenheimer“. Der Film über den Erfinder der Atombombe von Regisseur Christopher Nolan durfte sich gleich über sieben Preise der British Academy of Film and Television Arts freuen. Unter anderem auch in der wichtigsten Kategorie Bester Film. Während Nolan für „Oppenheimer“ seinen ersten Regie-BAFTA holte, wurde auch der irische Schauspieler Cillian Murphy in der Kategorie Bester Hauptdarsteller mit einer Auszeichnung gekürt.

On Stage bedankte sich Murphy unter anderen bei seinen Kollegen, den „Oppen-Homies“, wie er sie nennt: „Ich möchte mich bei meinen Mitnominierten und meinen Oppen-Homies und eigentlich bei allen hier im Raum bedanken. Ich weiß, es ist ein Klischee zu sagen, dass ich Ehrfurcht vor Ihnen habe, aber ich habe wirklich Ehrfurcht“. Auch Robert Downey Jr., der im Film den Millionär Lewis Strauss spielt, durfte sich über einen BAFTA freuen. Der 58-Jährige hat eine Auszeichnung für den besten Nebendarsteller erhalten. Weitere Kategorien, die „Oppenheimer“ für sich gewinnen konnte waren: Beste Filmmusik, Beste Kamera und Bester Schnitt.

Oppenheimer als klarer Favorit bei den Preisverleihungen

Es ist nicht die erste Preisverleihung, bei der „Oppenheimer“ als großer Sieger herausgeht. Bereits bei den diesjährigen Golden Globes wurde der Film insgesamt fünffach ausgezeichnet. Ähnlich sah es auch kurze Zeit später bei den Critics‘ Choice Movie Awards aus: Der Film gewann dort insgesamt acht Preise. Umso spannender wird es deshalb auch bei den diesjährigen Oscars. Auch dort gilt Oppenheimer mit insgesamt 13 Nominierungen als großer Favorit. Ob und wie viele Oscars das erfolgreiche Biopic bekommen wird, erfahren wir spätestens bei den diesjährigen Academy Awards am 10. März.