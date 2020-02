Am Sonntag wird es heiß: Im Duell Juventus Turin gegen Inter Mailand empfängt der Tabellenführer der Serie A den Tabellendritten. So siehst du den Titelkrimi live.

Sechs Punkte – so groß ist der Abstand zwischen Juventus Turin und Inter Mailand derzeit. Wohlgemerkt: Die Mailänder haben ein Spiel weniger ausgetragen und könnten damit mit einem Sieg im direkten Duell nach Verlustpunkten mit dem Serienmeister gleichziehen.

Zwischen dem Tabellenführer aus Turin und dem Tabellendritten aus der Modemetropole liegt derzeit noch Lazio Rom, die eine überragende Saison spielen und bereits am Samstag auf Bologna treffen. Lazio könnte als zumindest einen Tag lang Tabellenführer sein.

Juventus – Inter im Livestream und TV

Mit TV-Übertragungen sieht es für Fans des italienischen Fußballs leider seit Jahren schlecht aus. Wer sich nicht zufällig einen italienischen Kabelanschluss zaubern kann, der geht leer aus. Zum Glück gibt es aber andere Möglichkeiten: Die Streamingplattform DAZN hat sich die Übertragungsrechte an der Serie A gesichert und zeigt auch das Topspiel am Sonntag. Der Haken: DAZN kostet derzeit 11,99 Euro pro Monat. Das könnt ihr jedoch, wenn ihr nur ein Spiel sehen wollt, umgehen: Das erste Monat jedes Abos ist gratis, ihr müsst also in der Testphase erstmal nichts bezahlen und nur rechtzeitig wieder kündigen.

Die Highlights aller Spiele seht ihr im Anschluss auch auf laola1.tv – natürlich ist das dann nicht live.

Andere Livestreams für Juve – Inter

Es gibt noch andere Varianten, Spiele der italienischen Liga im Internet zu sehen: Auf diversen internationalen Websites werden nämlich Livestreams solcher Spiele gezeigt. Ein Beispiel dafür ist die russische Site „LiveTV“. Die Qualität der Livestreams kann jedoch schlecht sein, immer wieder kommt es zu Unterbrechungen wegen der Einblendung von Werbung.