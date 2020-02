Michael Wendler hat nun seine eigene Eissorte bekommen. Die Eissorte “Egal” gibt es derzeit beim verrückten Eismacher in München zu kaufen.

Via Facebook veröffentlichte Matthias Münz, Besitzer des Eissalons zudem ein Bild der neuen Eisvariation.

Eissalon verkauft Michael Wendler-Eis

In einem Eissalon in Deutschland gibt es aktuell eine neue Geschmacksrichtung, die im Netz für viele Lacher und Aufsehen sorgt. Denn mit “Egal” bringt der verrückte Eismacher in München nun eine eigene Eissorte heraus, die auf Michael Wendler basiert. Zudem präsentierte Besitzer Matthias Münz alias der verrückte Eismacher seine neue Kreation via Facebook. Laut dem Bild sei das “Egal”-Eis eine Mischung aus jungem, knackigen Gemüse mit alter Wurst. Dass damit der Schlagersänger und seine 28-Jahre jüngere Freundin Laura Müller gemeint sind, beweist das Foto. Denn in dem Eis steckt eine Wurst, auf der das Gesicht des Wendlers gezeichnet ist.

Sein Bild kommentiert Matthias Münz mit den stolzen Worten: “Endlich ist es da: das EGAL-EIS”. Wie er weiter schreibt, sei das Eis allerdings lediglich von 28. Februar bis 01. März im Angebot.