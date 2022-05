Der öffentliche Streit zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht geht in die nächste Runde. Denn Yeliz teilt auf Instagram nun ihre Seite der Geschichte und verrät, dass ihr Ex sie blockiert hat.

Äußerdem macht sie auch Jimis neuer Flamme Vorwürfe.

Yeliz Koc äußert sich zu Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht haben sich im Sommer 2021 kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter getrennt. Daraufhin folgte eine öffentliche Schlammschlacht. In den letzten Wochen und Monaten wurde es zwar ruhiger um die beiden, jetzt scheint der Streit aber in die nächste Runde zu gehen. Denn Yeliz teilt nun in ihrer Instagram-Story ordentlich gegen ihren Ex aus.

„Wir haben seit Längerem keinen Kontakt mehr“, verriet die Influencerin gleich zu Beginn. Vor wenigen Wochen habe der Schauspieler ihr gemeinsames Kind das letzte Mal via Videocall gesehen. „Da habe ich ihn dann auch gefragt, warum er denn nicht vorbeikommt. Dass er halt alles verpasst und dass diese Zeit halt nie wiederkommt“, erzählte die 28-Jährige. Sie wolle eigentlich verhindern, dass Snow das gleiche Schicksal ereile wie sie damals. Ihr Angebot habe er aber nicht angenommen!

Jimi blockiert Yeliz auf Social Media

Da beide Stars gerade zufällig auf den Balearen sind, entschied Yeliz dann es nocheinmal zu versuchen und Jimi zu kontaktieren. Sie fragte ihn erneut ob er Lust habe seine Tochter zu sehen. „Und dann hab ich gesehen, dass ich blockiert bin und war schockiert darüber“, gab die ehemalige „Der Bachelor“-Kandidatin entsetzt zu. Sowohl auf WhatsApp als auch auf Instagram könne sie den 30-Jährigen nicht mehr anschreiben. Selbst ihre Schwester und ihre Mutter habe Jimi blockiert. „Leute, wie kann man die Mutter seines Kindes blockieren? Ich finde das so traurig für Snow“, sagt Yeliz enttäuscht.

Bild: @_yelizkoc_ / Instagram

Vorwürfe auch gegen Jimis Freundin

Und dann holt Yeliz weiter aus und macht auch Jimis Neuer Vorwürfe. Der Ochsenknecht-Sprössling soll sich nämlich gerade mit seiner neuen Freundin Laura Marie Geissler auf Liebesurlaub befinden. „Was ich wirklich erschreckend finde, ist, dass seine aktuelle Freundin nicht mal sagt ‚Hey, du hast eine Tochter. Kümmere dich doch mal um sie oder lass uns da gemeinsam hinfahren'“, so die erfolgreiche Influencerin.

„Würde ich einen Mann kennenlernen und der hat ein Kind, interessiert sich aber überhaupt nicht dafür, dann … ich weiß nicht was ich dazu sagen soll. Aber sie ist halt auch noch sehr jung“, sagt sie. Dennoch gönne sie dem Paar ihr Liebesglück. Sie hoffe, dass „bei ihnen alles besser laufen wird.“

Deshalb schweigt Jimi

Yeliz erklärt in ihrer Story aber auch, weshalb sie sich immer wieder öffentlich zu Jimi äußert. Für Fans von Jimi sei dies nämlich nicht ganz nachvollziehbar, da er meist zu den ganzen Vorwürfen seiner Ex schweigt. Zumindest wenn man dem Schauspieler auf Instagram folgt. „Ihr dürft aber nicht vergessen, dass sie nur den Mund halten, damit sie es für ihre Sendung haben, und dort tragen sie dann alles aus“, erklärt Yeliz. In der Show „Diese Ochsenknechts“ äußerten sich Jimi und auch seine Mutter und Schwester mehrmals zu Yeliz und den Streitereien.

Wann Jimi also das nächste Mal seine Tochter sehen wird? Ungewiss. Das nächste Treffen mit Yeliz könnte aber vor Gericht stattfinden. „Das nächste Treffen wird wahrscheinlich vor Gericht sein. Denn es steht jetzt ein Gerichtstermin„, offenbart sie. Das Verfahren gehe aber nicht von ihr aus. „Ich hätte niemals gewollt, dass ich mit dem Vater meiner Tochter vor Gericht stehe“, so Yeliz.

„Ihr wisst noch lange nicht alles. Irgendwann kommt immer alles ans Tageslicht und auf diesen Tag freue ich mich“, sagt die junge Mutter abschließend. Das letzte Wort dürfte hierbei noch nicht gesprochen sein. Zu den aktuellen Vorwürfen hat sich Jimi Blue allerdings noch nicht geäußert.