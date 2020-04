Seit Montag haben 70 McDonald’s Filialen in ganz Österreich wieder geöffnet. Der Ansturm auf den Drive-In war enorm: Warteschlangen von bis zu einer Stunde haben sich gebildet. In Oberösterreich musste sogar die Polizei ausrücken.

Zwei Personen haben sich gestritten, nachdem sich ein Mann in der Drive-In Warteschlange vorgedrängelt hat.

McDonald’s sorgt für Massenansturm

Aufgrund der Schließung aller Restaurants und Lokale mussten die Österreicher eine lange Zeit ohne Bestellungen bei der Fastfood-Kette McDonald’s auskommen. Am Montag haben 70 Filialen in ganz Österreich wieder geöffnet und der Ansturm war enorm. In sämtlichen Bundesländern bildete sich ein großer Stau vor den Drive-Ins, der sogar bis auf die Hauptstraßen herausreichte und zu Verkehrsbehinderungen führte. Man musste mit bis zu einer Stunde Wartezeit rechnen, um in seinen Burger beißen zu können.

Anzeigen nach Streiterei vor McDonald’s

Im oberösterreichischen Wels eskalierte die Lage: Zwei Männer sind in einen heftigen Streit geraten, nachdem sich einer beiden in der Warteschlange mit seinem Auto vorgedrängelt hat. Das gefiel dem anderen überhaupt nicht und er holte kurzerhand zu einem Schlag auf dessen Hinterkopf aus. Die Folge: Ein Polizeieinsatz und zwei Anzeigen.

Das Netz lacht über die Burger-Gier

Während die einen mitunter stundenlang auf ihre Burger-Bestellung warten, die Straßen verstopfen und sogar Polizei-Einsätze auslösen, machen sich die anderen darüber lustig. Im Netz kursieren bereits zahlreiche Videos von den Autoschlangen und den gierigen McDonald’s-Kunden.