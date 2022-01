Was für ein Schockmoment! Amira und Oliver Pocher hatten ungebetene Gäste in ihrem Zuhause, denn bei ihnen wurde eingebrochen. Dabei sollen die Täter hauptsächlich Schmuck gestohlen haben. Doch das Schlimmste: Auch die beiden kleinen Kinder des Ehepaares waren zu diesem Zeitpunkt anwesend.

Diese Horrorgeschichte erzählten Amira und Oliver jetzt in ihrem Podcast.

Einbruch bei Amira und Oliver Pocher

Wenn man sich in seinen eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlt, kann das schnell zum Albtraum werden! Amira und Oliver Pocher müssen gerade einen schlimmen Vorfall verarbeiten, der sich kürzlich bei ihnen zugetragen hat. Vor wenigen Tagen meldete sich die Moderatorin auf Instagram zu Wort und berichtete ihren Followern unter Tränen, dass sie gerade „etwas down“ und „so enttäuscht von der Gesellschaft“ sei. Mehr sagte sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Wenig später packte die Familie ihre Koffer und fuhr auf Urlaub. Doch warum die plötzliche Flucht?

In ihrem Podcast „Die Pochers hier!“ sprechen Amira und Oliver jetzt über den Schockmoment, den sie zuhause erleben mussten. „Bei uns wurde ziemlich genau vor einer Woche eingebrochen beziehungsweise eingestiegen. Es ist jemand oder mehrere über die Garage raufgeklettert und beim Fenster rein.“ Für Amira war das Schlimmste jedoch, dass ihre beiden Söhne daheim waren, während die Täter ins Haus eingebrochen sind.

Immer noch schockiert erzählt die 29-Jährige: „Es muss auch wirklich schnell gegangen sein. Wir haben da so ein Zeitfenster, wo wir einordnen können, dass da keiner in der ersten oder zweiten Etage war, sondern unten die Kinder bettfertig gemacht worden sind. Und in dieser Zeit, einem Slot von 15 Minuten, muss das passiert sein.“

Leere Schmuckschatullen auf dem Bett

Oliver Pocher fügt noch hinzu, dass der Einbruch zwischen 18 und 19 Uhr passiert sein muss. „Da muss jemand Nerven gehabt haben – während er hört, dass Leute vor Ort sind“, zeigt sich auch der Comedian fassungslos über den Vorfall. Doch bis das Ehepaar überhaupt bemerkt hat, dass die Täter im Haus waren, verging eine ganze Weile. „Wir haben das sehr spät gemerkt. Erst als ich mich bettfertig gemacht habe“, erinnert sich die 29-Jährige. „Und dann sehe ich auf einmal meine Schmuckschatullen leer auf dem Bett liegen.“ Außer dem wertvollen Schmuck soll aber nichts gestohlen worden sein.

Besonders gruselig: Die Fenster seien alle geschlossen gewesen und auch sonst sei alles abgesichert gewesen, berichtet Amira weiter. Als sie dann entdeckten, wo die Einbrecher sich Zugang verschafft haben, riefen sie die Polizei. „Dieses kleine Arschloch“, schimpft die 29-Jährige. „Neben dem materiellen Wert ist es einfach unfassbar gruselig, zu wissen, dass diese Person oder diese Personen nicht davor zurückschrecken, in ein Haus einzusteigen, wo sie wissen, dass Leute da sind.“ Gefasst wurden die Täter bisher allerdings noch nicht.

Angst um die Kinder

Die größte Sorge der Pochers galt aber gar nicht so sehr dem Einbruch an sich. Die beiden Eltern hatten wirklich Angst um ihre Kinder. „Ich darf nicht daran denken, wenn wir ihm mit den Kindern auf dem Arm begegnet wären“, zeigt sich Amira ängstlich. „Ich kann auch die Kinder gar nicht mehr alleine im Zimmer lassen. Ich lasse die nicht mehr alleine schlafen, habe etliche Kameras aufgestellt.“

Die Pochers wohnen seit vergangenem Sommer im Haus von Pietro Lombardi. Der Sänger ist ein enger Freund von Oliver und hat der jungen Familie sein Zuhause überlassen, nachdem ihre Bleibe von der Flutkatastrophe verschluckt wurde.