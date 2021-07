Viele von uns haben eine spirituelle Seite, die sich in den verschiedensten Facetten zeigt. Sei es Horoskope lesen, Tarot-Karten legen oder Geisterrituale veranstalten. Wenn es um das Jenseits und Übersinnliches geht, sind manche allerdings skeptisch. Doch nicht diese drei Tierkreiszeichen, denn sie haben einen ganz besonderen Hang zum Übernatürlichen.

Sie fühlen sich mit dem Universum verbunden und sind generell sehr spirituelle Wesen.

Skorpion

Der Skorpion hat eine sehr ausgeprägte spirituelle Seite. Er richtet sein Leben stark nach dem Mond aus, gibt viel auf seine Horoskope und arbeitet ständig daran, seine Energien in Einklang zu bringen. Und auch Geister spielen eine besondere Rolle im Leben des Skorpions. Dieses Sternzeichen glaubt nämlich ganz fest daran, dass unter uns bereits verstorbene Seelen wandeln. Immer wieder entdeckt der Skorpion auch Anzeichen, die eindeutig dafür sprechen, dass er Besuch aus dem Jenseits bekommen hat. Dafür hat er allerdings keine Angst, ganz im Gegenteil: Der Skorpion ist fasziniert davon und hat einen extremen Hang zum Übernatürlichen.

Zwillinge

Auch Zwillinge glauben an Übernatürliches. Sie sind generell sehr offene Menschen und verschließen sich vor so gut wie nichts. Zwillinge glauben ganz fest daran, dass es in unserer Welt viele Unbekannte Dinge gibt, die wir zwar nicht sehen oder hören, die aber definitiv da sind. Dieses Sternzeichen ist sehr empfänglich für versteckte Zeichen und Schwingungen und fühlt sich besonders stark mit dem Universum verbunden. In den Augen der Zwillinge ist nichts unmöglich!

Waage

Wenn es um übersinnliche Schwingungen und spirituelle Begegnungen geht, dann ist die Waage dafür sehr empfänglich. Denn auch sie zählt zu den Sternzeichen mit einem Hang zum Übernatürlichen. Sie ist sehr esoterisch veranlagt, glaubt an das Schicksal und Wunder, aber auch an das Jenseits und Geister. Für sie ist all das eine faszinierende Welt, über die sie einfach alles erfahren will. Auch vor Ritualen, um Kontakt mit verlorenen Seelen aufzunehmen, schreckt sie nicht zurück.