Wir verbringen gerade viel Zeit vor dem Fernseher. Wer inzwischen das ganze Angebot von Amazon Prime, Netflix, Disney Plus und Co. schon durchgeschaut hat, darf sich 2021 aber noch auf ein paar echt coole Serien freuen.

Und auch ein paar alte Bekannte, wie “Marvelous Mrs. Maisel” und “Lucifer” können wir bald wieder bingen.

Viele Neuheiten und Fortsetzungen

2021 kommen viele neue Serien ins Angebot von Amazon Prime, Netflix und Co. Und auf einige warten wir schon ganz gespannt! Zum Beispiel der zweiten Staffel von “Bridgerton“ schauen wir schon voller Hoffnung entgegen, auch wenn wir auf den Duke of Hastings leider verzichten müssen. Und auch den zweiten Teil der 5. Staffel von “Lucifer” können wir kaum erwarten. Immerhin endete der erste Teil mit einem riesigen Cliffhanger. Zudem gibt’s in diesem Jahr einige Neuheiten auf den Streaming-Plattformen.

Das Startdatum dieser Serien ist bereits fix:

Jänner 2021:

1. Jänner 2021 Cobra Kai – Staffel 3 (Netflix)

Februar 2021:

März 2021:

April 2021:

Mai 2021:

Diese Serien erwarten uns noch 2021:

Manche Serien-Starttermine sind allerdings noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Dennoch können wir uns im Jahr 2021 auf ein paar echt coole Neuheiten und auch alte Bekannte freuen. Von Marvellous Mrs. Maisel, über Bridgerton, bis hin zu der neuen Horror-Serie The Devil’s Hour – Dieses Jahr können erwarten uns wieder echte Meisterwerke:

Dear White People – Staffel 4 (Netflix)

Haus des Geldes – Staffel 5 (Netflix)

Ragnarök – Staffel 2 (Netflix)

