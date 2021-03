Endlich ist der Starttermin vom zweiten Teil der 5. Staffel von “Lucifer” bekannt. Am 29. Mai können wir die neuen Folgen auf Amazon Prime bingen.

In den USA erscheinen die Folgen bereits einen Tag früher (28. Mai).

“Lucifer” kommt am 29. Mai auf Amazon Prime

Wann kommt endlich die zweite Hälfte der 5. Staffel von “Lucifer” auf Amazon Prime? Diese Frage stellen sich Fans bereits seit der Ausstrahlung der letzten Folge von Teil eins. Jetzt ist es endlich so weit: Am 28. Mai 2021 erscheinen die brandneuen Folgen in den USA auf Netflix. Bei uns wird die Serie allerdings, wie gewohnt auf Amazon Prime erscheinen. Einen Tag später (29. Mai) können wir dann auch Österreich und Deutschland die Serie bingen. Der Starttermin wurde auf der offiziellen Instagram-Seite von “Lucifer” mit einem süßen Meme verkündet. “Staffel 5B erscheint am 28. Mai 2021 auf Netflix”.

Was passiert in Staffel 5B?

Doch was erwartet Fans in dem zweiten Teil der 5. Staffel von “Lucifer”? Die erste Hälfte der fünften Staffel endete mit einem ordentlichen Cliffhanger: Lucifer und sein Zwillingsbruder Michael liefern sich mit Unterstützung von Amenadiel und Maze ein Duell, während um sie herum die Zeit stillsteht. Dann erscheint plötzlich ihr Vater, Gott.

Achtung Spoiler! In dem zweiten Teil dürfen wir uns darauf freuen etwas mehr von Gott zu erfahren. Denn er hat wohl vor, etwas länger auf Erden zu wandeln. Weitere Details sind bisher noch nicht bekannt.