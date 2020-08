View this post on Instagram

Wir sind voller Vorfreude, denn es sind nur noch zwei Tage bis zum Erscheinen der 28. Auflage! Der Erstdruck der neuen Auflage passt übrigens auf 313 Euro-Paletten, hat ein Gesamtgewicht von knapp 186 Tonnen und wird mit 12 Lkws ausgeliefert. #DerneueDuden2020