Ich glaube wir sind uns einig: Die beste Zeit im Jahr ist die, die wir mit unserer Girlgang verbringen! Sei es ein Ausflug ins Nachbardorf, ein Runde Vanlife im Bus oder – sobald es wieder möglich ist – eine Fernreise nach Asien: Mit diesen fünf einfachen Tipps ist Spaß und Harmonie bei jedem Mädelsurlaub auf jeden Fall vorprogrammiert.

1. Who’s the boss?

Es klingt so banal und und ist trotzdem so wichtig: Bevor der Spaß losgehen kann, solltet ihr eine Verantwortliche festlegen, die sich um Buchungen, Reservierungen und Co. kümmert. Ist dieser Posten nämlich nicht besetzt und übernimmt niemand die Verantwortung, verläuft sich die anfängliche Euphorie über den gemeinsamen Urlaub oft im Sand – Fazit: Der Urlaub kommt nicht zustande. Aber aufgepasst: Solltet ihr öfter gemeinsam verreisen ist es wichtig die Boss-Rolle zu verteilen, damit nicht immer dieselbe Person zum Handkuss kommt! ✌🏼

2. Location und Programm

Wenn die Bosslady definiert wurde, geht es ans gemeinsame Location finden. Hier fließen viele Kriterien mit ein: Budget, Interessen, verfügbare Zeit, etc. … Entweder ihr stimmt hier ganz demokratisch ab oder lasst das Los entscheiden. Wie wäre es in diesem Jahr mit einem Österreichurlaub in unserer wunderbaren Hauptstadt Wien? Ideen für außergewöhnliche Erlebnisse und traumhafte Hotels findet ihr übrigens supereasy unter www.erlebe-deine-hauptstadt.wien. Hier ist garantiert für jede Girlgang etwas dabei! 😎

Foto: Andaz Vienna Am Belvedere

3. Drinks, drinks, drinks!

Was wäre ein Mädelsurlaub ohne die richtigen Drinks? Eeeeben – nur halb so lustig! Sei es nun der eiskalte Champagner, leckerschmecker Wein oder einfache nur der Lieblingssoftdrink – Hauptsache genug davon wurde in das Köfferchen gepackt, denn so macht das gemeinsam Aufmascherln für die geplanten Aktivitäten gleich noch mehr Spaß! Wenn ihr auch noch passende Snacks dazu einpackt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. 😜

4. Spiegelzeiten definieren!

Bei diesem Punkt könnt ihr uns glauben: Wir sprechen aus Erfahrung! Wenn sich sechs Mädels zwei Spiegel und ein Bad teilen, kann das daaaaauern – und zwar wirklich lange! 😄 Da hilft es bereits vorab Zeiten zu definieren, wie lange eine Person duscht, damit noch jeder genügend Warmwasser abbekommt und anschließend trotzdem noch genug Zeit zum Schminken bleibt. Sonst kann es nämlich leicht passieren, dass jemand auf der Strecke bleibt oder der reservierte Tisch im Restaurant bereits verfällt, bevor man überhaupt das Hotelzimmer verlassen hat!

5. Love & Peace

Wenn so viele Hühner auf einem Haufen sind, kann es schon einmal passieren, dass der ein oder andere Streit oder eine kleine Zickerei unumgänglich ist. Hier können wir nur sagen: Cool down! Nicht jedes Wort sollte immer auf die Waagschale gelegt werden und manchmal hilft es auch, direkt anzusprechen, wenn jemanden etwas nicht passt. You’re all wonderful – also habt euch lieb und genießt jede Sekunde, die ihr miteinander verbringen dürft! Wer weiß wie viele solcher Mädelsurlaube ihr noch gemeinsam machen könnt… ❤

