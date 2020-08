In Rheinland-Pfalz in Deutschland fahndet die Polizei derzeit nach Tierquälern. Jugendliche sollen im Tiergarten Oppenheim einen Emu mehrmals mit einem Rechen geschlagen haben.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen laufen.

Jugendliche verhauen Emu mit Rechen

In Oppenheim in Deutschland fahndet die Polizei derzeit nach bislang unbekannten Tierquälern. Denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag (8. August – 9. August) sind offenbar Jugendliche in den Tiergarten eingebrochen und haben Emu Felix geschlagen. In den frühen Morgenstunden seien die Jugendlichen über den Zaun auf mehrere Koppel des Tiergartens Oppenheim geklettert, so die Polizei. Zunächst scheuchten sie ein paar Pferde umher. Dann schlugen sie mit einem Rechen scheinbar mehrmals auf den zutraulichen Laufvogel ein. Eine Zeugin, die das ganze beobachtete, verständigte die Polizei. Die Täter konnten allerdings entkommen.

Polizei und Tiergarten bitten um Hinweise

Nun fahndet die Polizei nach den bislang unbekannten Jugendlichen. Es laufen Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, sowie wegen Hausfriedensbruch. Via Facebook bittet außerdem auch der Tiergarten um Hilfe. Einer der jugendlichen Täter soll angeblich Leon heißen, heißt es in einem Posting. Nähere Infos sind allerdings nicht bekannt. Wer Hinweise hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06133-9330 an die Polizei zu wenden.