Der Valentinstag naht und während manche sich nach Rom-Coms sehnen, braucht es für andere an diesem Tag eine große Portion Herzschmerz! Mit dem neuen Kinofilm „All of Us Strangers“ ist das Schluchzen garantiert.

Im Video-Interview verraten die Hauptdarsteller Andrew Scott und Paul Mescal, was diese Lovestory für sie so besonders macht.

„All of Us Strangers“: Der ultimative Herzschmerz-Film

Es gibt sie immer wieder: die Filme, die uns auch nach dem Kinobesuch einfach nicht loslassen. „Call Me By Your Name“ war für viele so ein Film; oder auch „Lady Bird“. Filme, bei denen man noch nachdem der Abspann gelaufen ist im Saal sitzenbleibt und einfach mit jedem darüber sprechen will, was man gerade gesehen hat. In die Liste dieser Filme reiht sich jetzt auch „All of Us Strangers“ ein.

Es ist die Geschichte von Adam (gespielt von Andrew Scott), der in seinem fast leeren Wohnhausgebäude Harry (Paul Mescal) kennenlernt. Harry bringt sein Leben durcheinander – und als die Beziehung der beiden langsam voranschreitet wird Adam plötzlich mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Der junge Mann kehrt zurück in seine Heimatstadt, sieht sein Elternhaus wieder und setzt sich mit den Verlusten der vergangenen Jahren auseinander.

„All of Us Strangers“ ist einer dieser Filme, in den man am besten ohne viele Vorinformationen geht. Jeder einzelne Spoiler ist einer zu viel. Denn auf die Geschichte muss man sich einfach einlassen. Nur so viel kann man schon verraten: in diesem Film wird fast jede:r schluchzen! Denn zwischen süßer Lovestory und einer Story über den Alltagstrott sind auch jede Menge Trauer, Verlust und Missverständnis.

„Das ist es, wovon man als Schauspieler träumt“

Es sind eben diese Aspekte, die auch die beiden Hauptdarsteller am Skript faszinierten. „Ich denke, die Art und Weise, wie die Familiendynamik dargestellt wird, ist absolut authentisch und ich fand die Art und Weise, wie die Lovestory dargestellt wurde, herzzerreißend“, betont Andrew Scott im Video-Interview. Auch Paul Mescal ergänzt, wie einzigartig schon das Skript für ihn war. „Ich hatte einfach das Gefühl, dass es ein ganz eigener Film ist, den ich nicht mit anderen Filmen vergleichen konnte. Und das ist es, wovon man als Schauspieler träumt, weil man das Gefühl hat, dass man einen Film zum ersten Mal drehen darf.“

Auch online ist die Euphorie für den Film groß! Schon wenige Tage nach der Veröffentlichung wird der Film online als absolutes Jahreshighlight gefeiert. Auf der Plattform Rotten Tomatoes bekam er 96 Prozent von Kritiker:innen und 92 Prozent vom Publikum. Das Lob häuft sich und sowohl der Film als auch die Schauspieler werden mit Nominierungen für namhafte Preise wie die BAFTAs geehrt.

Doch für die beiden Hauptdarsteller geht es bei „All of Us Strangers“ um viel mehr. „Abgesehen von all den Preisen und Nominierungen, die wir bekommen haben, habe ich das Gefühl, dass wir einen Film gemacht haben, der die Menschen anspricht. Daran habe ich keinen Zweifel, wenn man sieht, dass das Publikum einfach nur fasziniert ist und sich selbst sieht“, betont er. „Es ist ein Film, von dem ich weiß, dass er für immer in den Herzen der Menschen bleiben wird.“