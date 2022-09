Wie oft haben wir uns wohl schon gedacht: Verdammt, wir hätten nicht zögern, sondern einfach die Chance ergreifen sollen? Tja, daraus kann man definitiv lernen. Einige von uns bekommen schon sehr bald eine weitere Möglichkeit auf eine einmalige Veränderung.

Dann aber bitte zugreifen und nicht die Augen verschließen, ja?

Wassermann

Hand aufs Herz: Für den Wassermann lief es die letzten Wochen nicht unbedingt rund. Ein unvorhergesehenes Ereignis war hier wirklich das Letzte, was er noch gebrauchen konnte. Doch jetzt ist Schluss mit Trübsal blasen! Denn das Sternzeichen erhält in Kürze eine Gelegenheit, die es besser nicht ignorieren sollte. Auch wenn es zu Beginn vielleicht noch etwas Überwindung braucht, um den großen Schritt zu gehen, kann der Wassermann schlussendlich stolz darauf sein, dass er über seinen Schatten gesprungen ist und endlich dem nachgeht, was ihn wirklich erfüllt.

Krebs

Wenn der Krebs eines nicht kann, dann stillsitzen. Daher packt er auch wirklich jede Gelegenheit am Schopf und folgt seinem Tatendrang. Verständlich, dass sich hier auch einige Nieten verstecken, die das Leben des Sternzeichens oft unnötig verkomplizieren. Wie es scheint, wartet jetzt ein Glückstag auf den Krebs, denn er bekommt eine einmalige Chance geboten, die er wirklich nicht ausschlagen sollte. Seine großen Mühen aus der Vergangenheit machen sich plötzlich bezahlt und das Sternzeichen findet in all dem Chaos endlich zu seiner Bestimmung. Das Schicksal hat gesprochen …

Waage

Die Waage kann aktuell nichts aus der Ruhe bringen. Es fühlt sich so an, als hätte sie einen richtigen Lauf. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass das Sternzeichen auf eine Möglichkeit stößt, die das Leben noch lebenswerter macht. Instinktiv weiß die Waage auch, dass es sich dabei um etwas wirklich Großes handelt und sie auf keinen Fall zögern sollte. Was wir daraus für die Zukunft lernen können? Optimismus, harte Arbeit und konstantes Dranbleiben zahlen sich also wirklich aus! Das wird die Waage noch früh genug erkennen.