Sie ist eine der beliebtesten Netflix-Serien aller Zeiten: Mit „Sex Education“ gelang dem Streamingservice ein richtiger Erfolg. Doch rund um die kommende vierte Staffel wird sich jetzt einiges ändern. Denn viele Stars der Serie sind nicht mehr dabei.

Jetzt kündigt eine weitere Hauptdarstellerin ihr Serien-Aus an!

„Sex Education“: Stars verlassen die Erfolgsserie

Die Netflix-Serie „Sex Edcuation“ ist mittlerweile nicht mehr nur dafür bekannt, das Thema Sexualaufklärung extrem unterhaltsam zu behandeln, sondern auch dafür, einige Stars hervorzubringen. Denn wer sich den Cast ansieht, merkt: viele der Darsteller:innen haben seit der ersten Staffel eine enorm steile Karriere hingelegt. Wie etwa Simone Ashley, die die zickige Olivia mimte und kurz danach die Hauptrolle in der zweiten Staffel „Bridgerton“ bekam. Oder Ncuti Gatwa aka Eric, der die legendäre Rolle des „Doctor Who“ übernehmen wird.

Doch wer auf eine vierte Staffel „Sex Education“ voller Starpower gehofft hatte, wird leider ziemlich enttäuscht. Denn in den vergangenen Wochen und Monaten erklärten immer mehr Stars der Show, dass sie nicht mehr länger Teil des Casts seien. Simone Ashley wird in Staffel vier etwa nicht mehr zu sehen sein; ebenso wie ihr Co-Star Tanya Reynolds, die die Lily spielte. Auch Patricia Allison aka Ola wird in Staffel vier nicht mehr dabei sein.

„Ich habe mich von Maeve verabschiedet.“

Und jetzt folgt ein weiterer Schlag für die Show. Denn bei den BAFTA-Awards verriet Hauptdarstellerin Emma Mackey (sie spielt Maeve), dass auch ihre Zeit bei „Sex Education“ bald ein Ende hat. Doch diese schlechte Nachricht für Fans hat auch einen Hoffnungsschimmer. Denn Emma betont, dass sie in der kommenden vierten Staffel noch dabei ist, wenn auch in einer deutlich reduzierteren Rolle. Eine fünfte Staffel schließt sie jedoch aus! „Staffel 5? Ich habe die vierte gerade erst letzte Woche beendet!“, erzählt sie im Gespräch mit RadioTimes. „Nein, ich glaube nicht, dass ich in Staffel 5 dabei sein werde. Ich habe mich von Maeve verabschiedet.“

Emma scheint sich also sicher zu sein: die vierte Staffel wird ihre letzte sein! Bitte was? Heißt das etwa, dass Otis ohne seine Maeve weitermachen muss? Oder gibt es etwa ein Happy End für die beiden? Schließlich nennt es Emma in dem Interview eine „glückliche Verabschiedung“. So oder so, eines scheint durch Emmas Antwort klar zu sein: Maeve bekommt in der vierten Staffel wohl eine Art von Abschied, die es Emma ermöglicht, nicht länger Teil einer eventuellen fünften Staffel zu sein. Und damit ist sie nicht die einzige. Denn auch Co-Star Ncuti Gatwa bestätigte auf Instagram, dass die vierte Staffel seine letzte sein wird. Zu einem Foto vom Set postete er die Beschreibung „Letzter Tag. Letztes Mal. Bye bubs, danke für all die Lektionen und für all die Stärke“.

Übrigens: noch ist eine fünfte Staffel überhaupt noch nicht garantiert, es handelt sich lediglich um Spekulationen. Netflix hat bisher weder bestätigt, dass eine fünfte Staffel geplant ist, noch, dass die vierte Staffel die letzte sein wird.

Aber keine Sorge, das Trio rund um Maeve, Eric und Otis sehen wir auf jeden Fall noch ein letztes Mal in der kommenden vierten Staffel und erfahren dann auch, wie das (Happy) End des Trios aussieht. Wann genau die Staffel auf Netflix veröffentlicht wird, ist derzeit jedoch noch nicht bekannt.