Wer einen blauen Haken auf Facebook und Instagram haben will, der muss künftig dafür zahlen. Meta führt für die beiden Plattformen nämlich ein Verifizierungs-Abo ein, das rund 15 Euro im Monat kosten soll.

Die ersten Abos starten in Neuseeland und Australien, wie Meta-Chef Mark Zuckerberg am Sonntag mitteilte.

„Meta verified“: Bezahl-Abo für Facebook und Instagram geplant

Um ein Konto auf Facebook oder Instagram zu verifizieren, müssen User und Userinnen in Zukunft zahlen. Denn der Mutterkonzern Meta plant kostenpflichtige Abo-Modelle für die Plattformen einzuführen. „Bei dieser neuen Funktion geht es darum, die Authentizität und Sicherheit unserer Dienste zu erhöhen„, so Mark Zuckerberg am Sonntag auf seinem Facebook-Profil. Neben der Verifzierungsmöglichkeit, soll das Bezahl-Abo laut Meta unter anderem etwa vor gefälschten Konten und Nachahmern schützen. Zudem werde der Content von Usern, die für ihr Konto zahlen, besser gerankt. Auf Instagram soll es zusätzlich auch noch mehr Sticker in den Storys für die Abo-User geben.

Wie viel kostet das Abo?

Wie Mark Zuckerberg in seinem Posting weiter mitteilte, startet die Abo-Version von Instagram und Facebook zuerst in Australien und Neuseeland. Dort soll der Dienst rund 12 Dollar (etwa 11,20 Euro) pro Monat kosten. iOS-Nutzer zahlen wegen Apple-Gebühren für kostenpflichtige Inhalte etwa 15 Dollar.

Das Bezahl-Abo sollen nur UserInnen ab 18 Jahren abonnieren können. Vorerst gäbe es die Funktion nur für Privatkonten; für Unternehmen sei das Abo zunächst nicht verfügbar. Auf Facebook- und Instagram-Profile, die bereits verifiziert sind, habe das neue Abo-Modell keine Auswirkungen.