Sehen das nur wir so oder hat die dritte Staffel von „Love Is Blind“ für extra viel Gesprächsstoff gesorgt? Und auch nach Ende der Show scheint das große Drama noch weiterzugehen – zumindest, wenn es um die Teilnehmer Raven und SK geht. Die zwei haben in der Datingserie zwar nicht geheiratet, gingen aber als glückliches Paar aus der Sendung. Doch jetzt gibt Raven die Trennung bekannt.

Und das kurz nach dem die ersten Fremdgeh-Gerüchte von SK im Netz auftauchten.

„Love is Blind“: Drama um SK und Raven

„Love is Blind“, die Reality-Serie von Netflix, bei der sich Paare zum ersten Mal sehen, wenn sie sich verloben. Ein Reality-Show-Konzept, das uns einfach total süchtig gemacht hat. Gerade in Staffel drei ging es ordentlich drunter und drüber. Man denke nur an die ganzen Eifersuchtsgeschichten, die vielen vergossenen Tränen oder das große Mandarinen-Drama. Doch ein Paar sorgt nun auch nach der Show noch für viel Gesprächsstoff.

Die Rede ist von Raven Ross und Sikiru Alagbada, aka SK. Die beiden lernten sich bei der Show kennen und lieben. Nach der Verlobung vertiefen sie ihre Beziehung und scheinen sich einfach blendend zu verstehen. Umso überraschender kommt es dann, dass SK vor dem Altar letztendlich Nein sagt. Er erklärt damals, dass für ihn der Zeitpunkt einfach nicht gepasst habe. Trotz der Abfuhr hielten er und die Pilates-Lehrerin aber an ihrer Liebe fest. Tja, bis jetzt! Nun gaben Raven und SK ihre Trennung bekannt.

Paar verkündet Trennung auf Instagram

In einem gemeinsamen Statement geben Raven und SK jetzt ein Beziehungsupdate. In ihrer Instagram-Story steht geschrieben: „Es macht uns traurig verkünden zu müssen, dass wir von nun an getrennte Wege gehen werden“. Sie können aufgrund von „rechtlichen Angelegenheiten“ derzeit keine genaueren Details verraten. Sie bitten daher um Verständnis.

Weiters schreibt das Paar: „Danke, dass ihr unsere Geschichte verfolgt und an uns geglaubt habt. Diese Reise hat unser Leben für immer geprägt und wir sind so dankbar für alle, die ein Teil davon waren. Eure Liebe und Unterstützung bedeutet uns alles.” Das Statement sorgt nun für viele Spekulationen. Im Fokus stehen dabei Fremdgeh-Gerüchte um SK.

Bild: @pilatesbodyraven / Instagram

War die Liebe zwischen Raven und SK nur Show?

Denn für Fans kommt die Trennung nicht ganz so überraschend. Seit einigen Tagen kursierten bereits Gerüchte über SK, die den TV-Star in ein schlechtes Licht rücken.

Eine Frau auf TikTok behauptete nämlich, dass sie SK parallel zu den Dreharbeiten gedatet habe. „Wenn dein Ex dich nach Europa mitnimmt und davon spricht, wieder zusammenzukommen, du aber auf der Reise herausfindest, dass er eine ‚Verlobte‘ aus einer Netflix-Reality-Show hat“, sagt die TikTokerin in einem mittlerweile gelöschten Video, wie unter anderem Buzzfeed berichtet. Demnach habe SK ihr erzählt, sich nur wegen des Geldes mit Raven verlobt zu haben und dass sie in Wahrheit nur Freunde seien. „Ich habe ihm nicht zu 100 Prozent geglaubt, aber er hat mir nie einen Grund gegeben, ihm nicht zu vertrauen. Also habe ich auf sein Wort vertraut“, erklärte sie. War die Liebe zwischen SK und Raven tatsächlich nur gespielt?

Nun haben die beiden jedenfalls tatsächlich Konsequenzen gezogen. Auf Ravens Instagram sind keine Pärchenfotos mit SK mehr zu finden. Auch SK hat einige Fotos mit seiner Ex-Verlobten gelöscht. Was genau aber hinter den Gerüchten steckt, ist nicht klar.