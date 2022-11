Ist Harry Styles wieder Single? Nach zwei Jahren Beziehung sollen er und Olivia Wilde sich getrennt haben. Das behaupten nun zumindest mehrere Insider. Demnach sollen die zwei Megastars eine „Beziehungspause einlegen“.

Die Trennung sei zudem einvernehmlich gewesen.

Liebes-Aus bei Harry Styles und Olivia Wilde?

Olivia Wilde und Harry Styles lernten sich am Set des Films „Don’t Worry Darling“ kennen und lieben. Seit gut zwei Jahren daten sich die zwei schon. Ihre Beziehung hielten die Schauspieler jedoch größtenteils für sich – nur hin und wieder erwischten Fotografen die zwei bei romantischen Dates oder turtelnd im Italien-Urlaub. Jetzt sollen sich Harry und Olivia jedoch getrennt haben – oder zumindest eine Pause einlegen. Das berichten nun mehrere US-Medien übereinstimmend.

Darum legen sie angeblich eine Pause ein

Wie gleich mehrerer Quellen aus dem Umfeld des Paares „People“ exklusiv betätigt haben, sollen Harry und Olivia eine „Pause“ in ihrer Beziehung machen wollen. Der Grund für die Trennung? „Er ist immer noch auf Tour. Sie konzentriert sich auf ihre Kinder und ihre Arbeit in LA“, erklärt ein Insider. Beide hätten aktuell einfach „unterschiedliche Prioritäten“. Die Beziehungspause sei aber eine „einvernehmliche Entscheidung“ gewesen. So seien Harry und Olivia dem Bericht zufolge immer noch „sehr eng befreundet“. Tatsächlich wurde Olivia mit ihren Kindern Daisy (6) und Otis (8) erst vor Kurzem noch tanzend bei seinem Konzert in Los Angeles gesichtet.

Die viele Aufmerksamkeit habe die Beziehung von Olivia Wilde und Harry Styles äußerst belastet, wie die Quelle außerdem verrät. „Der öffentliche Druck auf sie war schwierig“, sagt der Insider. Sie hatten „Höhen und Tiefen“ in ihrer Beziehung, verrät er weiters.

Beziehung von Schlagzeilen überschattet

In den vergangenen Wochen und Monaten überschlugen sich förmlich die Schlagzeilen um Olivia Wilde und Harry Styles. Einerseits herrschte Wirbel um den Film „Don’t Worry Darling“, in dem Harry die männliche Hauptrolle spielt und Wilde Regie führt. Es machten Gerüchte die Runde, dass zwischen der Filmemacherin und der weiblichen Protagonistin Florence Pugh eine Fehde herrschte. Zudem kam Olivia nur wenige Monate nach ihrer offiziellen Trennung von Jason Sudeikis mit dem Ex-„One Direction“-Star zusammen.

Außerdem sorgte vor Kurzem ein Interview von Wildes ehemaligen Kindermädchen für viel Aufmerksamkeit. Darin behauptet die Nanny unter anderem, dass Harry und Florence eine Affäre gehabt hätten. All dies habe die Beziehung der beiden zusätzlich belastet. Allerdings wurde die Trennungsgerüchte weder von Harry Styles noch von Olivia Wilde bestätigt.