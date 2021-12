Wir sind uns wohl alle einig, dass das Jahr 2021 so seine Höhen und Tiefen hatte. Das ist aber noch lange kein Grund, um zu Silvester Trübsal zu blasen. Denn vor allem auf diese drei Sternzeichen wartet eine große Überraschung!

Zum Jahreswechsel wird es für diese Tierkreiszeichen nochmal richtig spannend.

Wassermann

Im Laufe des Jahres haben sich beim Wassermann zahlreiche Fragezeichen angesammelt. Aber keine Sorge, die muss das Sternzeichen keineswegs mit ins neue Jahr nehmen. Denn noch heute werden sich einige Dinge klären, die den Wassermännern dabei helfen, eine klare Sicht auf Dinge zu bekommen. So können sie dann auch motiviert und mit einem Ziel vor Augen ins neue Jahr starten. Und auch wenn es zu Beginn vielleicht so aussieht, als würde sich die Lage des Sternzeichens dadurch drastisch verändern, ist es langfristig gesehen definitiv etwas Gutes!

Zwilling

Gut Ding braucht Weile – und deshalb sollten Zwillinge auf keinen Fall enttäuscht sein, wenn sie bisher immer noch auf den einen Moment warten, der ihr Leben verändert. Nur weil wir heute das Jahresende feiern, heißt das noch nicht, dass alles vorbei ist. Ganz im Gegenteil, jetzt beginnt es erst so richtig – außerdem hat der Tag bekanntlich 24 Stunden. Und in denen kann so einiges passieren. Diese Energie kommt auch dem Sternzeichen zugute. Denn mit einem Booster an Selbstbewusstsein und Energie starten Zwillinge mit voller Tatendrang in das Jahr 2022.

Schütze

Schützen-Geborene haben Glück! Denn genau zu Silvester sind zwei wichtige Planeten auf der Seite des feurigen Sternzeichens. Mond und Mars beeinflussen die Schützen, indem sie genau am 31. Dezember tun, was Himmelskörper eben so tun. Durch die kosmische Kombination erhält das Sternzeichen eine Extraportion Leidenschaft, die gemeinsam mit sprudelnden Emotionen für eine unvergessliche Liebesüberraschung sorgt. Und die kann das Sternzeichen auch gleich mal mit ins neue Jahr nehmen!