Der Schöpfer von „Game of Thrones„, George R. R. Martin, hat jetzt verraten, was er wirklich über die geplante Spin-off-Serie „House of the Dragon“ denkt, die 2022 erscheint. Auch hier hat der Autor seine Finger wieder mit im Spiel.

Die neue Serie spielt etwa 200 Jahre vor der originalen Fantasy-Saga.

So findet George R. R. Martin „House of the Dragon“

Eingefleischte „Game of Thrones“-Fans wissen, dass der Schöpfer George R. R. Martin nicht ganz so zufrieden mit dem Ende der Serie war. Umso spannender ist es jetzt natürlich, was der Autor von dem geplanten Spin-off „House of the Dragon“ hält. Der 73-Jährige durfte bereits eine erste Rohfassung sehen und hat dazu einen Beitrag auf seinem Blog veröffentlicht.

Und siehe da: Martin zeigt sich tatsächlich begeistert von der neue Serie, die 2022 kommen soll. Er schreibt: „Ich liebe es. Es ist dunkel, es ist kraftvoll, es ist tief… so wie ich meine epische Fantasy mag.“ Dann lobt der Autor auch noch den Showrunner sowie den Cast, sie hätten laut Martin einen großartigen Job gemacht. Auch hier hat der 73-Jährige seine Finger wieder mit im Spiel, immerhin hat er, wie auch bei „Game of Thrones“ auch das Buch zu „House of the Dragon“ verfasst.

„Targaryens sind in sehr guten Händen“

Wie George R. R. Martin weiter verrät, werde es den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Beginn genauso gehen, wie bei „Game of Thrones“. Denn bei der Besetzung der Serie werde man nur einige wenige Schauspielerinnen und Schauspieler bereits kennen. „Aber ich denke, ihr werdet euch in viele von ihnen verlieben“, so Martin. Weitaus bekanntere Gesichter sind unter anderem: Matt Smith, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Olivia Cooke und Paddy Considine.

„Die Targaryens sind in sehr guten Händen und ich glaube nicht, dass die Fans enttäuscht sein werden“, so der Autor abschließend. Die Serie, die zunächst zehn Episoden umfasst, soll 2022 Jahr bei HBO Premiere feiern.