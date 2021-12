Oje! Die nächsten Wochen könnten für manche Sternzeichen sehr prägend werden. Der falsche Job, eine unehrliche Beziehung oder Stress mit Freunden? Auf drei Sternzeichen wartet Anfang 2022 leider eine bittere Erkenntnis.

Diese Tierkreiszeichen müssen sehr stark sein!

Schütze

Uiuiui, dem lieben Schützen werden bald die Augen geöffnet. Bereits seit Jahren lässt er sich in der Arbeit ausnutzen. Doch damit ist Schluss. Schützen müssen nicht Tag und Nacht beruflich zur Verfügung stehen. Erst recht nicht in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Es ist also nur gerechtfertigt, dass das Feuerzeichen sich langsam nach Alternativen umsieht! Endlich erkennen die Schützen, dass es Sinn macht weiterzuziehen.

Widder

Die eigentlich lebensfrohen Widder sind momentan in ihrer Beziehung sehr unzufrieden. Das Feuerzeichen fühlt sich oft von seiner Partnerin oder seinem Partner in Entscheidungen unter Druck gesetzt und eingeengt. Die Feiertage haben dieses Gefühl leider noch etwas verstärkt. Die Erkenntnis: Der Widder ist einfach nicht mehr 100 Prozent glücklich – und wird vielleicht schon Anfang 2022 ausbrechen.

Stier

Auch Stiere benötigen bald viel Kraft. Mit Verrat können sie nur sehr schwer umgehen. Eine Person, von der sie es niemals gedacht hätten, wird für bittere Enttäuschung bei dem beständigen Sternzeichen sorgen. Das ist zwar im ersten Moment wirklich bitter, aber Stiere sind auch bereit, sich von Menschen, die ihnen nicht guttun, zu trennen. Und hey, wie sagt man so schön: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.