Was ist nur mit Jimi Blue Ochsenknecht los? Erst bricht er den Kontakt zu seiner Familie ab, steigt aus der gemeinsamen Dokuserie aus und jetzt schockiert er auch noch mit fragwürdigen Aussagen über seine Tochter. Er sei ein „unfreiwilliger Erzeuger“, stellt Jimi in einem Youtube-Video klar.

Auch Ex-Freundin und Mutter seines Kindes, Yeliz Koc, zeigt sich entsetzt über das Verhalten des 32-Jährigen

Jimi Blue Ochsenknecht: Der Streit geht weiter

Dass die Beziehung von Jimi Blue Ochsenknecht zu seiner Tochter Snow, die er gemeinsam mit Realitystar Yeliz Koc hat, kaum bis gar nicht existiert, ist allgemein bekannt. Kürzlich hat der 32-Jährige dann auch den Kontakt zu seiner gesamten Familie abgebrochen. Warum? Das weiß wohl niemand so genau. Jetzt ist es zu einem weiteren öffentlichen Skandal gekommen. Denn zum Auftakt der beliebten Dokuserie „Diese Ochsenknechts“, die auf Jimi und seine Verlobte Laura-Marie Geissler kein besonders gutes Licht wirft, meldete sich der 32-Jährige jetzt mit einem Youtube-Video zu Wort.

Das gestern gepostete und mittlerweile wieder gelöschte Reaktionsvideo zeigt den Schauspieler und Sänger dabei, wie er die erste Folge der dritten Staffel der Serie schaut und dazu reagiert. Sein Fazit: „Ich bin ja durchgehend […] Thema obwohl ich das nicht möchte. Ich wollte einfach nur, dass man meine Privatsphäre respektiert und meine Beziehung“, wettert Jimi. In der Episode werden immer wieder Schlagzeilen über den 32-Jährigen eingeblendet. Etwa, dass er sich sein Schneeflocken-Tattoo übertätowieren ließ, das er damals für seine Tochter Snow gemacht hat. „Unter aller Sau, dass er das gemacht hat“, schimpft Mutter Natascha Ochsenknecht.

„Bin ein unfreiwilliger Erzeuger“

Auch Jimis Bruder Wilson fordert ihn insgeheim dazu auf, seine vierjährige Tochter nicht zu ignorieren. „Wenn man ein Kind in die Welt setzt, dann sollte man sich auch drum kümmern“, erklärt Wilson in der Dokumentation. Jimis Reaktion darauf: „Ich geb‘ ihm da vollkommen recht, natürlich, wenn man freiwillig ein Kind in die Welt setzt, dann sollte man sich auch darum kümmern. Ich wollte es aber nicht. Ich bin ein unfreiwilliger Erzeuger. Da gibt es wirklich einen Unterschied“. Ob Jimi an dieser Stelle bewusst war, welche Reaktionen seine Aussagen auslösen? Seine Meinung: „Ihr müsst dafür kein Verständnis haben, ich möchte, dass ihr es respektiert.“

„Er wird mein Kind nicht zu sehen bekommen“

Mittlerweile ist auch Yeliz der Kragen geplatzt. In ihrer Instagram-Story zeigt sie sich schockiert über das Verhalten ihres Ex-Freundes. „Ich will gar nicht, dass er irgendwann seine Meinung ändert. Er wird mein Kind nicht zu sehen bekommen“, so die 30-Jährige. Dann stellt sie klar, dass Snow sehr wohl ein Wunschkind gewesen sein soll. „Unsere Familien wissen, dass das Kind geplant war. […] Es gibt ja auch Fotos von der Schwangerschaft, wie er meinen Bauch umarmt, wie happy wir sind“, erzählt Yeliz. Aber nicht nur das, offenbar hat das Ex-Paar längere Zeit an der Schwangerschaft gebastelt. Yeliz: „Vier Monate haben wir dran gearbeitet, dass ich schwanger werde. Das wissen seine Freunde, das wissen alle“.

Dann betont sie: „Er hat dieses wundervolle Kind einfach nicht verdient“. Für Yeliz ist ihre Tochter das Beste, was ihr je passiert ist, trotz Höhen und Tiefen mit Jimi. „Ich bin ihm so dankbar dafür, dass er mir dieses Kind gebracht hat. Und ich würds auch niemals rückgängig machen wollen.“