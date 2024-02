Nach dem Auftakt der 19. Staffel GNTM kommen wir nicht umhin, uns eine Frage zu stellen: sind wir hier bei einer Modelshow gelandet oder doch bei der RTL-Sendung „Das Supertalent“? In diesem Jahr stechen Heidis Kandidat:innen – ja, diesmal sind Frauen UND Männer mit dabei – nicht etwa durch ihre Model-Qualitäten hervor, sondern aufgrund von … anderen Dingen.

Hier lest ihr alles, was ihr über die erste Folge wissen müsst!

GNTM: Zum „Glück“ dürfen jetzt endlich auch Männer in die Show

Gleich vorweg: es gibt eine wirklich, wirklich gute Nachricht. Die 19. Staffel wird wohl die erste Staffel in der Geschichte von GNTM sein, in der Heidi ihren nervtötenden Satz „Nur EINE kann Germany’s Next Topmodel werden“ nicht mehr sagen wird. Denn: in diesem Jahr haben zwei Models die Chance auf den großen Gewinn. Eine Frau und ein Mann. Heidi – oder vielmehr das Produktionsteam der Castingshow – haben sich dazu entschieden, auch Männern die Chance zu geben, sich in der Sendung zu verwirklichen.

Für Heidi Klum und Harper’s Bazaar-Chefredakteurin Kerstin Schneider ein „riesen Fortschritt“. Denn zum ersten Mal wird auch ein Mann am Cover des bekannten Lifestyle-Magazins sein. Good for them! Männer sind in unserer Gesellschaft schließlich wirklich SEHR unterrepräsentiert. Gut, dass Heidi Klum höchstpersönlich dagegen vorgeht. *Ironie off*

Danke Heidi, dass du dich auch für Männer einsetzt! Sie haben es sonst immer schwer, erfolgreich zu werden #gntm pic.twitter.com/sNLTxdsInV — Mini (@Mini00677703) February 15, 2024

Offenes Casting sorgt für Konkurrenzkampf

Die Sendung startet mit einem offenen Casting, eine erfrischende Abwechslung, nachdem die Kandidatinnen im letzten Jahr bereits vorab ausgewählt wurden. Eine kleine Vorauswahl hat Heidi aber dennoch getroffen. Denn neben den Personen, die sich erst noch beweisen müssen, warten bereits zahlreihe Nachwuchsmodels im Backstage-Bereich, die bis dato angenommen haben, sie würden ihre Konkurrent:innen bereits alle kennen. Blöd gelaufen …

Dann gibt es noch ein weiteres First: zum ersten Mal sind auch Zwillinge vor der Kamera, die Heidi zeigen wollen, dass in ihnen waschechte Super(male)models stecken. Julian und Luca sehen tatsächlich exakt gleich aus. Unsere Gedanken an dieser Stelle: das alljährliche Nackt- und Coupleshooting könnte mit den beiden ein kleines bisschen awkward werden. Und eigentlich müsste dem Brüderpaar auch bewusst sein, dass sich ihre Wege während der Sendung irgendwann trennen müssen. Denn nur EINER kann Germany’s Next Topmodel werden. Oh no, der Spruch funktioniert tatsächlich noch immer. Andere Frage: wenn sich Zwillinge die Haare färben, wäschst der Haaransatz dann auch in der selben Geschwindigkeit nach?

Die skurrilen Talente der Models

Kommt es nur uns so vor oder wird in dieser Staffel nicht wirklich wert auf klassische Modelqualitäten wie etwa einen guten Walk gelegt? Stattdessen stehen andere „Talente“ der Models im Fokus. Eine Person will unbedingt weiterkommen – nicht etwa, damit er seinem großen Traum von der Karriere eines Supermodels näherkommt, sondern, weil er Heidi zeigen will, dass er wie ein Pferd wiehern kann. Nein, das ist leider kein Scherz. Zu Yaniks Verteidigung: er kann das Geräusch tatsächlich erschreckend gut imitieren. Ob ihm das bei seiner GNTM-Reise helfen wird, ist allerdings fraglich.

Dann wäre da noch eine weitere Kandidatin, die Heidi stolz erklärt, dass sie „Luxus“ studiert. Oh wir haben ja so viele Fragen. Die Wichtigste: Wo kann man sich da einschreiben?

In Erinnerung bleibt auch jene Kandidatin, die Heidi von ihrer überaus „persönlichen Beziehung“ zu Dächern vorschwärmt. Ihr Beruf: Dachdeckerin. Der Grund dafür: sie lebt in einer Dachgeschosswohnung. Ihr Vorteil in der Show: sie hat keine Angst vor Höhe. Wäre das also auch geklärt!

"Ich habe eine persönliche Beziehung zu Dächern. Ich lebe in ner Dachgeschosswohnung!"#GNTM pic.twitter.com/ep76rNexik — Die bunte Christine (@BunteChristine) February 15, 2024

Dann wäre da auch noch Franz, der Maler. Das Gespräch zwischen ihm und Heidi lief wie folgt ab. Franz: „Ich hab dir ein kleines Geschenk mitgebracht“. Heidi: „Wo hast du das denn? In deiner Hose?“ Franz zieht ein selbst gemaltes Bild aus seiner Hose und überreicht es Heidi. Eine Runde weiter ist er trotzdem nicht.

Machen diesmal eigentlich auch Frauen mit?

Schon klar, es ist etwas Besonderes für die GNTM-Welt, dass diesmal auch Männer mit dabei sind. Die Euphorie ist groß, viele wollen sehen, wie sich die Boys anstellen und so weiter und so fort. Dennoch ist das kein Grund, den weiblichen Kandidatinnen weniger Sendezeit zu geben und eine nach der anderen im Schnelldurchlauf zu zeigen. Auch das TV-Publikum zeigt sich nicht sonderlich begeistert darüber. Auf X sammeln sich unzählige Kommentare, die fordern, dass Heidis Määädels wieder mehr in den Fokus rücken.

Ich will die frauen sehen, gar kein bock auf die männer #GNTM pic.twitter.com/GKrP0DFbl0 — Keine ahnung (@itsthegermang) February 15, 2024

Ob sich das in den nächsten Folgen ändern wird, ob die Male-Models ebenso vom Horror-Umstyling betroffen sind, ob sich die Männer auch mit wackeligen High Heels über den Laufsteg quälen müssen und ob die „Boys and Girls“-Edition ein insgeheimer Vorentscheid für eine neue Datingshow ist, werden wir in den kommenden Wochen erfahren.

Die 19. Staffel von „GNTM“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.